Se confirmó la lesión de Fausto Vera en River y se pierde los clásicos ante Racing y Boca
El mediocampista se sometió a estudios tras sumar apenas 14 minutos en la goleada frente a Belgrano y los resultados arrojaron un desgarro que lo margina de las próximas fechas.
Pese a la gran alegría por la goleada 3-0 frente a Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mundo River recibió una pésima noticia de cara al tramo decisivo del certamen. Tras someterse a los estudios médicos pertinentes durante la jornada del lunes, se confirmó la gravedad de la dolencia física sufrida por Fausto Vera, quien debió abandonar el campo de juego a los pocos minutos de haber ingresado en la segunda etapa.
El parte médico arrojó que el volante central sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. El exjugador de Argentinos Juniors y Corinthians había ingresado en reemplazo de Tobías Andrada pero apenas pudo disputar 14 minutos en cancha antes de sentir la molestia muscular que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo por el juvenil Juan Cruz Meza.
Se reveló la lesión de Fausto Vera en River y se pierde los clásicos ante Racing y Boca
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Con un tiempo estimado de rehabilitación de aproximadamente tres semanas, el mediocampista quedó completamente descartado para los dos compromisos más exigentes del calendario local. Leonardo Ponzio no podrá contar con una de sus piezas habituales de recambio para el choque de este domingo 25 de octubre frente a Racing en Nuñez, ni tampoco para el Superclásico del próximo domingo 1 de noviembre ante Boca en La Bombonera.
La baja de Vera representa un dolor de cabeza para la estructura del Millonario en plena recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Ante esta situación, el director técnico del conjunto de Núñez deberá apoyarse en el retorno de Aníbal Moreno a la titularidad para sostener el equilibrio en el mediocampo durante una seguidilla clave para definir la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.
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