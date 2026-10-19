Se confirmó la lesión de Fausto Vera en River y se pierde los clásicos ante Racing y Boca

La baja de Vera representa un dolor de cabeza para la estructura del Millonario en plena recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Ante esta situación, el director técnico del conjunto de Núñez deberá apoyarse en el retorno de Aníbal Moreno a la titularidad para sostener el equilibrio en el mediocampo durante una seguidilla clave para definir la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.