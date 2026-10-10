MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Sin sobrarle nada, River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Huevo Acuña puso el 1-0 de River ante Estudiantes de Río Cuarto.

Huevo Acuña puso el 1-0 de River ante Estudiantes de Río Cuarto.
MinutoUno
Deportes
River
Estudiantes de Rio Cuarto

Con un gol en el arranque, y con un segundo tiempo flojo, el "Millonario" se impuso por la mínima en el Monumental por el Torneo Clausura,

Compartí en redes:

EN VIVO

River volvió a jugar luego de 21 días sin actividad, y obligado a ganar, no le sobró nada para imponerse 1-0 ante Estudiantes (Río Cuarto) este sábado en el Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El "Millonario" llegaba a esta jornada con un partido menos por la postergación durante la fecha FIFA y fuera de zona de clasificación a octavos de final, por lo que era imperioso un triunfo para seguir en carrera y no complicarse en el tramo final.

En este contexto, parecía que los dirigía por Leo Ponzio lo resolvía sin inconvenientes gracias al tempranero gol de Marcos Acuña a los cinco minutos de juego. Y en el primer tiempo fue todo del local de la mano del chico Lautaro Pereyra, una de las grandes figuras de la cancha.

Sin embargo, en el complemento se apagó River. El funcionamiento del equipo fue mermando, y si bien no sufrió complicaciones por la casi nula iniciativa del humilde equipo visitante, terminó ganándolo sin que le sobrara nada.

Con este resultado, y todavía un partido menos que deberá recuperar entresemana, el equipo de Núñez marcha en el noveno lugar con 16 unidades, dos menos que Barracas Central e Independiente Rivadavia, los por ahora octavo y séptimo, respectivamente, y últimos clasificados a los octavos de final.

Minuto a minuto de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

Final del partido en el Monumental

River ganó 1-0 y busca seguir en carrera por un lugar en los playoffs.

Final de la primera mitad en el Monumental

River le gana 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

GOL DE RIVER

Huevo Acuña abre la cuenta a los 5 minutos de juego tras una buena jugada colectiva.

Cómo llegan River y Estudiantes de Río Cuarto

El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Su último partido fue la derrota por 2-1 ante Huracán, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.

Además, River necesita una victoria para asentarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual, donde se ubica en el décimo escalón, con 42 puntos.

Por su parte, el elenco cordobés llega tras caer por 2-1 frente a Racing en la fecha pasada, lo que agudizó su compleja situación en el campeonato. Con esa derrota, se encuentra en el último puesto de la Zona B, con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas.

Formaciones de River vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
  • Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: El Monumental.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Andrés Merlos.
  • TV: ESPN Premium.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar