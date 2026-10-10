Sin sobrarle nada, River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Cómo llegan River y Estudiantes de Río Cuarto

El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Su último partido fue la derrota por 2-1 ante Huracán, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.

Además, River necesita una victoria para asentarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual, donde se ubica en el décimo escalón, con 42 puntos.

Por su parte, el elenco cordobés llega tras caer por 2-1 frente a Racing en la fecha pasada, lo que agudizó su compleja situación en el campeonato. Con esa derrota, se encuentra en el último puesto de la Zona B, con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas.