Sin sobrarle nada, River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Final del partido en el Monumental
River ganó 1-0 y busca seguir en carrera por un lugar en los playoffs.
EN VIVOTorneo Clausura
Con un gol en el arranque, y con un segundo tiempo flojo, el "Millonario" se impuso por la mínima en el Monumental por el Torneo Clausura,
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River volvió a jugar luego de 21 días sin actividad, y obligado a ganar, no le sobró nada para imponerse 1-0 ante Estudiantes (Río Cuarto) este sábado en el Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
El "Millonario" llegaba a esta jornada con un partido menos por la postergación durante la fecha FIFA y fuera de zona de clasificación a octavos de final, por lo que era imperioso un triunfo para seguir en carrera y no complicarse en el tramo final.
En este contexto, parecía que los dirigía por Leo Ponzio lo resolvía sin inconvenientes gracias al tempranero gol de Marcos Acuña a los cinco minutos de juego. Y en el primer tiempo fue todo del local de la mano del chico Lautaro Pereyra, una de las grandes figuras de la cancha.
Sin embargo, en el complemento se apagó River. El funcionamiento del equipo fue mermando, y si bien no sufrió complicaciones por la casi nula iniciativa del humilde equipo visitante, terminó ganándolo sin que le sobrara nada.
Con este resultado, y todavía un partido menos que deberá recuperar entresemana, el equipo de Núñez marcha en el noveno lugar con 16 unidades, dos menos que Barracas Central e Independiente Rivadavia, los por ahora octavo y séptimo, respectivamente, y últimos clasificados a los octavos de final.
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