¿Ramón Díaz, DT de River en 2027?

Cuando le preguntaron si el Pelado podría ser el reemplazante de Ponzio, Gancedo respondió: "Ramón podría ser el DT de River en 2027". Igual aclaró que "cualquiera podría ser" y que, para él, un plantel tiene que ser un equipo de personas más que de trabajo. Valoró la experiencia de Díaz y puso el foco en lo humano: para él, el vínculo afectivo con los jugadores hace que el técnico "entre ganando 1 a 0".

También recordó que fue el propio Ramón quien lo pidió cuando llegó a River, en un momento en que el entrenador estaba cuestionado por los malos resultados. Según contó, buscaba un mediocampista con llegada, que se asociara con los de ataque y no tuviera posición fija, a diferencia de Leonardo Astrada, más de contención.