El ídolo del Millonario que se cansó del "mundo River" y bancó el regreso de Ramón Díaz
Leonel Gancedo criticó los slogans de River, apuntó contra los dirigentes y dijo que Ramón Díaz podría volver a dirigir al Millonario en 2027.
Leonel Gancedo, mediocampista de River en la etapa más ganadora del ciclo de Ramón Díaz, criticó algunos slogans del club. En diálogo con Dupla Técnica, el Pipa dijo que no comparte frases como "el mundo River" ni "somos los más grandes". Además, se refirió a un posible regreso del Pelado al banco del Millonario.
Gancedo fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y varios campeonatos locales entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000. Por eso sus palabras tienen peso propio.
La crítica de Leonel Gancedo a los slogans de River
Para el exvolante, el "mundo River" es apenas una frase. También pidió dejar atrás lo que definió como "altanería" y "soberbia": "Es un club de fútbol", remarcó. Según su mirada, ese clima de dramatismo contribuyó a que en el fútbol argentino no haya público visitante. "Se ha hecho una bola que hoy no la pueden deshacer", lamentó.
Sobre el presente del equipo, dijo que ve a River con cargas que no debería tener, y tomó distancia del discurso de la presión con una frase que dio que hablar: "La única presión que conozco es la arterial". También fue duro con la dirigencia. Pidió que los dirigentes dejen de hablar en público, dijo que le dan "vergüenza ajena" y los acusó de usar los clubes para llegar al Gobierno.
IMPORTANTE: Cuántos títulos le faltan a Riquelme para meterse en el top 3 de presidentes más ganadores de Boca
¿Ramón Díaz, DT de River en 2027?
Cuando le preguntaron si el Pelado podría ser el reemplazante de Ponzio, Gancedo respondió: "Ramón podría ser el DT de River en 2027". Igual aclaró que "cualquiera podría ser" y que, para él, un plantel tiene que ser un equipo de personas más que de trabajo. Valoró la experiencia de Díaz y puso el foco en lo humano: para él, el vínculo afectivo con los jugadores hace que el técnico "entre ganando 1 a 0".
También recordó que fue el propio Ramón quien lo pidió cuando llegó a River, en un momento en que el entrenador estaba cuestionado por los malos resultados. Según contó, buscaba un mediocampista con llegada, que se asociara con los de ataque y no tuviera posición fija, a diferencia de Leonardo Astrada, más de contención.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario