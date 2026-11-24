Excampeón con Newell's hoy administra cinco geriátricos
Fue campeón con Newell's y formó parte del plantel que consiguió el histórico ascenso de River en 2012. Tras su retiro, se volcó al mundo de los negocios.
Luciano Vella fue pieza clave del Newell's campeón del Torneo Apertura 2004 bajo la conducción de Américo "Tolo" Gallego. Su gran rendimiento en Rosario le abrió las puertas de grandes equipos del fútbol argentino, entre los que se destaca River.
Sin embargo, luego de colgar los botines, el exdefensor decidió alejarse del verde césped y dedicarse al mundo de los negocios. En la actualidad, es propietario de varias residencias para adultos mayores, una actividad que le brindó un ritmo de vida más tranquilo.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella dio sus primeros pasos en Newell’s Old Boys, donde su rendimiento le permitió ser parte del equipo campeón del Torneo Apertura 2004 bajo la dirección del “Tolo” Gallego.
Más adelante, el exlateral derecho se sumó al "Millonario", donde fue pieza clave durante el proceso de ascenso en 2012. Este logro lo metió en la historia del club en una época oscura y adversa para la institución de Núñez.
Su gran rendimiento le abrió puertas del viejo continente, más precisamente de España. Allí defendió los colores del Cádiz, donde demostró su potencial dentro del terreno de juego. Más adelante, emigró a Rumania para jugar en el Rapid Bucarest.
En la recta final de su carrera, Vella regresó al ámbito local para jugar en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, donde finalmente decidió colgar los botines en 2017.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol profesional, Vella decidió enfocarse en el ámbito empresarial y en la gestión de residencias para adultos mayores. En la actualidad administra cinco establecimientos distribuidos entre Rosario y Funes, donde desarrolla una actividad completamente diferente a la que marcó su carrera deportiva.
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