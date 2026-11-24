En la recta final de su carrera, Vella regresó al ámbito local para jugar en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, donde finalmente decidió colgar los botines en 2017.

Su vida después del retiro

Después de dejar el fútbol profesional, Vella decidió enfocarse en el ámbito empresarial y en la gestión de residencias para adultos mayores. En la actualidad administra cinco establecimientos distribuidos entre Rosario y Funes, donde desarrolla una actividad completamente diferente a la que marcó su carrera deportiva.