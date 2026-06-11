Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
En el último turno del domingo y con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, Suecia y Túnez se miden en Monterrey. Descubrí todos los detalles en la nota.
Suecia y Túnez se miden en el estadio de Monterrey, este domingo, desde las 22. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
El partido, que se transmitirá a través de DSports y TyC Sports, es un cruce clave para empezar a marcar el rumbo del grupo, que también cuenta con Países Bajos y Japón.
Por otro lado, el árbitro será el argentino Yael Falcón Pérez, quien está acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.
Suecia accedió al Mundial a través del repechaje europeo y llega con resultados irregulares durante los amistosos de preparación, tras caer ante Noruega y empatar frente a Grecia. Por este motivo, el conjunto nórdico intentará reencontrarse con su mejor versión en una Copa del Mundo donde históricamente tuvo participaciones destacadas.
Los suecos tuvieron su mejor campaña mundialista en Estados Unidos 1994, donde alcanzó el histórico tercer puesto tras vencer a Bulgaria. En aquel torneo, mostró un gran nivel colectivo, avanzó desde la fase de grupos y se consolidó como una de las sorpresas del certamen.
Por su parte, Túnez también atraviesa un rendimiento inestable en la previa del torneo. En sus últimas presentaciones registró una victoria ante Haití, un empate frente a Canadá y derrotas ante Austria y Bélgica.
El último cruce entre ambos se remonta a 2003, con victoria para Túnez, mientras que Suecia ganó los dos duelos previos en 1999 y 1992, además de un empate en 1976.
Formaciones de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026
Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.
Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.
Horario y televisación
- Hora: 22.00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Estadio: Monterrey
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