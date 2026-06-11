Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Túnez también atraviesa un rendimiento inestable en la previa del torneo. En sus últimas presentaciones registró una victoria ante Haití, un empate frente a Canadá y derrotas ante Austria y Bélgica.

El último cruce entre ambos se remonta a 2003, con victoria para Túnez, mientras que Suecia ganó los dos duelos previos en 1999 y 1992, además de un empate en 1976.

Formaciones de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Valeri, Talbi, Bronn, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Achouri, Mastouri, Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.

Horario y televisación