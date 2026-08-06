La broma de Almeyda antes de enfrentar a Messi: "¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones?"

El entrenador del conjunto mexicano reconoció que siguió el debut del equipo de Florida ante Atlético San Luis y quedó nuevamente sorprendido por el nivel del rosarino: "Sí, vi el partido. Como se había suspendido el nuestro, tuve la posibilidad de verlo. ¿Qué les voy a decir? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad. Tiene tanto talento y tantas ganas de jugar", afirmó.