La broma de Almeyda antes de enfrentar a Messi: "¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones?"
El entrenador de Rayados de Monterrey elogió al capitán argentino en la previa del duelo ante Inter Miami por la Leagues Cup y destacó su vigencia tras el Mundial 2026.
Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista de la Leagues Cup este sábado, cuando Inter Miami se enfrente a Rayados de Monterrey por la segunda fecha del certamen. En la previa del encuentro, Matías Almeyda llenó de elogios al capitán argentino y hasta bromeó con su rápido regreso a la actividad después del Mundial 2026.
El entrenador del conjunto mexicano reconoció que siguió el debut del equipo de Florida ante Atlético San Luis y quedó nuevamente sorprendido por el nivel del rosarino: "Sí, vi el partido. Como se había suspendido el nuestro, tuve la posibilidad de verlo. ¿Qué les voy a decir? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad. Tiene tanto talento y tantas ganas de jugar", afirmó.
Luego, el exmediocampista de River apeló al humor al imaginar que Messi podía haberse tomado un descanso tras la Copa del Mundo: "Hoy justo les decía a mis compañeros: '¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Qué sé yo, irse a un barco, estar con la familia'. Y volvió tan rápido. Pero, evidentemente, ama el fútbol", comentó entre risas.
Almeyda también destacó la pasión que mantiene el campeón del mundo por seguir compitiendo al máximo nivel: "Yo agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Realmente, ese sí que lo tiene todo. Todo, de verdad. Ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar", remarcó.
Por último, dejó otro comentario en tono distendido pensando en el partido que disputarán este fin de semana: "Después desear que ese día... no sé... que no tenga muchas ganas", cerró con una sonrisa.
Cuándo juegan Inter Miami y Rayados
El encuentro entre Inter Miami y Rayados de Monterrey se disputará este sábado desde las 21.00 (hora argentina) en el Nu Stadium, escenario inaugurado el pasado 4 de abril y que será la sede del segundo compromiso del conjunto estadounidense en esta edición de la Leagues Cup.
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