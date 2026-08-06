Chiqui Tapia rompió el silencio sobre la continuidad de Lionel Scaloni y reveló el "plan B y C"

"Parece que hay gente a la que le molesta que la Selección Argentina siga ganando títulos, o a la que le molesta que el pueblo argentino esté contento", disparó Tapia, reivindicando el fervor popular que generan las sucesivas consagraciones de la Scaloneta.

Finalmente, con vistas al horizonte organizativo que tendrá el fútbol sudamericano con el Mundial 2030 —cita ecuménica que contará con partidos inaugurales en la Argentina—, el dirigente expresó su anhelo personal de mantenerse al frente de la institución y concluyó: "Me gustaría estar en 2030 y ser el presidente, porque trabajamos para eso".