Chiqui Tapia rompió el silencio sobre la continuidad de Lionel Scaloni y reveló el "plan B y C"
En su primera entrevista televisiva luego de la Copa del Mundo, el presidente de la AFA ratificó que el técnico es su única prioridad de cara al futuro.
En medio de las dudas sembradas sobre el futuro del cuerpo técnico de la Selección Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, brindó este jueves sus primeras declaraciones televisivas tras el Mundial 2026, donde no escapó a la pregunta sobre el futuro de Lionel Scaloni.
En un adelanto de una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mandamás del fútbol argentino se refirió a las críticas que recibe la Albiceleste, ratificó su postura absoluta respecto a la continuidad de Scaloni y palpitó la organización del Mundial 2030.
Qué dijo Chiqui Tapia sobre la continuidad de Lionel Scaloni
Uno de los temas centrales de la charla giró en torno al futuro del entrenador campeón del mundo. Cabe recordar que, tras disputar la final de la última Copa del Mundo, el propio Scaloni dejó entrever que su ciclo al frente del seleccionado concluiría al finalizar su contrato a fin de año, aunque admitió que era una decisión que debía meditar con tranquilidad.
Ante este escenario de incertidumbre, Tapia despejó cualquier especulación sobre posibles sucesores y fue tajante al ratificar su confianza en el DT. "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni", sentenció el dirigente, dejando en claro que la directiva de la AFA hará todos los esfuerzos necesarios para intentar asegurar su continuidad de cara al próximo ciclo mundialista.
Más frases de Chiqui Tapia
Por otro lado, el titular de la AFA no esquivó la polémica sobre cómo se vive el éxito sostenido del combinado nacional en el plano mediático y político, y lanzó una fuerte reflexión al respecto.
"Parece que hay gente a la que le molesta que la Selección Argentina siga ganando títulos, o a la que le molesta que el pueblo argentino esté contento", disparó Tapia, reivindicando el fervor popular que generan las sucesivas consagraciones de la Scaloneta.
Finalmente, con vistas al horizonte organizativo que tendrá el fútbol sudamericano con el Mundial 2030 —cita ecuménica que contará con partidos inaugurales en la Argentina—, el dirigente expresó su anhelo personal de mantenerse al frente de la institución y concluyó: "Me gustaría estar en 2030 y ser el presidente, porque trabajamos para eso".
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