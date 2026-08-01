Tigre venció a Racing por 3-1 y se llevó los tres puntos a Victoria por el Torneo Clausura

Cómo llegan Racing y Tigre a este duelo

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega invicto al compromiso luego de un arranque positivo en el campeonato. Debutó con una victoria frente a Gimnasia y, en la segunda jornada, igualó ante Rosario Central, por lo que acumula cuatro puntos en la Zona B.

Tigre, por su parte, afrontará su regreso al Torneo Clausura luego de haber quedado libre en la segunda fecha debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Matador", que viene de eliminar a Nacional de Uruguay en la Sudamericana, comenzó el certamen con una derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto y buscará recuperarse en el Cilindro.