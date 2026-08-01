Tigre venció a Racing por 3-1 y se llevó los tres puntos a Victoria por el Torneo Clausura

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Final del partido: Tigre venció a Racing por 3-1 y se llevó los tres puntos a Victoria
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Racing descuenta de la mano de Duván Vergara
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21:52
En el segundo tiempo, Tigre puso el tercero y ya golea a Racing
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Final del primer tiempo
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El Matador estira la ventaja
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Gol de Tigre de la mano del Pity Martínez
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Racing vs. Tigre: resultado en vivo
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20:28
Cómo llegan Racing y Tigre a este duelo
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Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
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20:27
Horario y televisación
Racing no pudo volver al triunfo en el Torneo Clausura tras recibir a un Tigre que sorprendió venciéndolo por 3-1, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Zona B. El partido se disputó en el estadio Presidente Perón y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
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