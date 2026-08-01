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Tigre venció a Racing por 3-1 y se llevó los tres puntos a Victoria por el Torneo Clausura

Tigre vs. Racing

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La "Academia", que venía de empatar ante Central, cayó por 3-1 en su duelo con Tigre, que entre semana también avanzó en la Sudamericana.

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Racing no pudo volver al triunfo en el Torneo Clausura tras recibir a un Tigre que sorprendió venciéndolo por 3-1, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Zona B. El partido se disputó en el estadio Presidente Perón y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Racing vs. Tigre: minuto a minuto

Final del partido: Tigre venció a Racing por 3-1 y se llevó los tres puntos a Victoria

Racing descuenta de la mano de Duván Vergara

A los 65', la Academia convierte su primer gol, esperanzado en poder empatarle el partido a Tigre.

En el segundo tiempo, Tigre puso el tercero y ya golea a Racing

Final del primer tiempo

Tigre se va al vestuario imponiéndose por 2-0, tras la anulación del tercer gol.

El Matador estira la ventaja

A los 26 minutos, Garay pone el 2-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Gol de Tigre de la mano del Pity Martínez

El Matador se puso en ventaja a los 19 minutos de iniciado el duelo.

Racing vs. Tigre: resultado en vivo

Cómo llegan Racing y Tigre a este duelo

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega invicto al compromiso luego de un arranque positivo en el campeonato. Debutó con una victoria frente a Gimnasia y, en la segunda jornada, igualó ante Rosario Central, por lo que acumula cuatro puntos en la Zona B.

Tigre, por su parte, afrontará su regreso al Torneo Clausura luego de haber quedado libre en la segunda fecha debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Matador", que viene de eliminar a Nacional de Uruguay en la Sudamericana, comenzó el certamen con una derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto y buscará recuperarse en el Cilindro.

Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 20:30.
  • Estadio: Presidente Perón.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: TNT Sports.

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