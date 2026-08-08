Triunfazo de Sarmiento de visitante ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026

Este triunfo le permite al conjunto de Junín tomar aire en la tabla de los promedios, donde actualmente se ubica anteúltimo con 1,022, solo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En tanto, el elenco norteño quedó complicado en el fondo: se posiciona vigésimo quinto con 1,108 en los promedios y vigésimo cuarto en la tabla anual que también define un descenso a la Primera Nacional.