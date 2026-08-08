EN VIVOFecha 4
Triunfazo de Sarmiento de visitante ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026
El conjunto de Junín se impuso 2-1 en el José Fierro ante un "Decano" que todavía no pudo ganar de local en el certamen.
En otro de los encuentros de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro en un partido clave de seis puntos para la lucha por la permanencia.
Luego de una primera etapa sin emociones, el Verde arrancó encendido el complemento y se puso rápidamente en ventaja gracias al penal convertido por Junior Marabel y al tanto de Julián Mavilla, que contó con un blooper incluido de la defensa decana.
El descuento de Luciano Vallejo, tras un doble cabezazo en el área, le dio esperanza al equipo dirigido por Julio Falcioni, pero el marcador no volvió a modificarse.
Este triunfo le permite al conjunto de Junín tomar aire en la tabla de los promedios, donde actualmente se ubica anteúltimo con 1,022, solo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En tanto, el elenco norteño quedó complicado en el fondo: se posiciona vigésimo quinto con 1,108 en los promedios y vigésimo cuarto en la tabla anual que también define un descenso a la Primera Nacional.
Minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Monumental José Fierro.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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