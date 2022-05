Los memes por el llanto de Farinella tras la clasificación de Boca a la final

A pesar de las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol, este aún no se volvió "meritocrático" y el pequeño espacio que aún le queda a la "fortuna" triunfó. Racing merecía ganar por el planteo aunque no logró definirlo, y Boca, que no jugó bien, fue efectivo desde el punto del penal, algo ya histórico le duela a quien le duela, y jugará la final.