La UEFA sancionó a Rodri y Morata por cánticos políticos tras la Eurocopa 2024

La Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA) presentó el 16 de julio una queja oficial a la UEFA y calificó como “extremadamente provocativa e insultante” la celebración de la selección española. La FA también definió los cánticos como “inaceptables” y señaló que en el “fútbol no hay lugar para un comportamiento de esta naturaleza”. El Gobierno gibraltareño también calificó en un comunicado los cánticos como “comentarios rancios sobre Gibraltar” y “una mezcla innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias”.

La UEFA admitió a Gibraltar como miembro de pleno derecho en mayo de 2013, tras una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y en contra de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del gobierno español.

image.png

La resolución de la UEFA ante esta caso polémico

El 19 de julio comenzó el proceso de investigación a Morata y Rodri. Finalmente, el 7 de agosto por la mañana se ha decidido que “se suspende a los jugadores de la Real Federación Española de Fútbol, Rodrigo Hernández Cascate y Álvaro Morata para el siguiente (uno) partido de competición representativa de equipos de la UEFA para el que de otra forma sería elegible, por no cumplir con los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por usar un evento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportiva y por desprestigiar el deporte del fútbol y, en particular, a la UEFA”.