Caos en Atlanta vs. Arsenal: un hincha se cayó de la tribuna, se frenó media hora y hubo cinco expulsados

El problema se agravó cuando se confirmó que no había ambulancia en el estadio, ya que la que estaba se había retirado junto con el hincha herido. “Hasta que no haya otra ambulancia, no podemos continuar”, explicó Acita ante las cámaras de TyC Sports. Recién media hora después se reanudó el encuentro, con Atlanta ganando 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElShowdelSur/status/1941895623663407581&partner=&hide_thread=false Partido demorado: Se cayó un hincha de la popular en Atlanta-#Arsenal y será trasladado en ambulancia. Iban solo 7 minutos. pic.twitter.com/yiCcBap4C7 — El Show del Sur (@ElShowdelSur) July 6, 2025

La pelea y las cinco rojas en un partido insólito

Ya en el segundo tiempo, tras el gol de Jonathan Dellarossa para el 2-0 parcial, se desató una pelea entre varios futbolistas de ambos equipos. La transmisión indicó que los jugadores de Arsenal reaccionaron contra Caín Fara, defensor del Bohemio, y Acita no dudó en repartir tarjetas rojas: expulsó a Jorge Valdez Chamorro y Leonardo Flores en Atlanta, mientras que por el lado del equipo de Sarandí fueron sancionados Iván Cabrera y Esteban Fernández.

Más tarde, Federico Bisanz estiró la ventaja con el 3-0, y como si algo faltaba, Ramiro Cáceres cometió una dura infracción que le valió la quinta roja del partido y dejó a Arsenal con ocho. Atlanta también terminó con ocho por una molestia física de un jugador cuando ya no tenía cambios. Un partido insólito, marcado por la violencia, la tensión y un susto que pudo haber sido mucho peor.