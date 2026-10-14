Una testigo contó cómo fueron los últimos minutos del Roña Castro: "Dijo 'me duele el pecho' y se cayó"
Marcos Tolosa, uno de los testigos, narró lo sucedido durante la madrugada de este miércoles.
El excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Por el momento, no se determinaron las causas del fallecimiento del histórico deportista argentino.
El testimonio de una persona que vio los últimos minutos aparece como una pieza clave para comprender qué sucedió en el sitio ubicado sobre la calle San Martín del municipio del oeste de la provincia de Buenos Aires.
La persona, identificada como Marcos Tolosa, dio su relato en el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Simplemente se descompuso. Me dice me duele el pecho y cayó”, narró.
“Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá. Lo dejaron morir. Estuvo 15 minutos ahí. No estuvo más. Hasta que vino la ambulancia 15 minutos. Pero él estaba vivo. Terrible, terrible”, agregó. Según reportó Mercedes Ninci, este hombre se encontraba en las máquinas jugando al lado de Castro.
“Acá tienen que tener una ambulancia como tenían los gallegos antes. Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, sentenció.
Cuando le preguntaron si el ex boxeador “alcanzó a decirle algo”, respondió: “Que le dolía el pecho. Él tenía problemas de diabetes y le dio un pico de diabetes. Y bueno... pero lo han dejado morir, lo han dejado morir”.
Los primeros datos que se informaron en el informe policial marcaron que el encargado del establecimiento hizo el llamado de emergencia porque se encontraba una persona descompensada en el interior del lugar. El Comando Patrulla de Morón se hizo presente con ayuda médica, pero constataron que el ex boxeador ya estaba sin signos vitales. Los informes iniciales indican que tuvo baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes. La causa se encuentra bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.
El emotivo posteo de la novia de “Locomotora”
Noelia Vigliarolo, la novia de Castro, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”.
“Con nuestras diferencias, nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa. Gracias por cuidarme tanto; nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró el posteo.
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