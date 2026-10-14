Una testigo contó cómo fueron los últimos minutos del Roña Castro: "Dijo 'me duele el pecho' y se cayó"

Cuando le preguntaron si el ex boxeador “alcanzó a decirle algo”, respondió: “Que le dolía el pecho. Él tenía problemas de diabetes y le dio un pico de diabetes. Y bueno... pero lo han dejado morir, lo han dejado morir”.

Los primeros datos que se informaron en el informe policial marcaron que el encargado del establecimiento hizo el llamado de emergencia porque se encontraba una persona descompensada en el interior del lugar. El Comando Patrulla de Morón se hizo presente con ayuda médica, pero constataron que el ex boxeador ya estaba sin signos vitales. Los informes iniciales indican que tuvo baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes. La causa se encuentra bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

El emotivo posteo de la novia de “Locomotora”

Noelia Vigliarolo, la novia de Castro, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”.

“Con nuestras diferencias, nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa. Gracias por cuidarme tanto; nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró el posteo.