Vélez vs. Argentinos Juniors, por los Playoffs del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El Fortín terminó la fase regular en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos. Su rendimiento tuvo dos caras bien separadas: una primera parte sólida, con buena circulación y contundencia, y un tramo final donde el desgaste físico se hizo notar y el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto apenas pudo sumar un triunfo en los últimos seis encuentros.

Ese bajón terminó costándole la posibilidad de clasificarse a torneos internacionales por la tabla anual, una deuda que arrastra desde el flojísimo inicio de año bajo la conducción de Sebastián Domínguez, cuando apenas cosechó dos puntos en ocho fechas. Aun así, la estructura de juego se sostuvo, los jóvenes se consolidaron y el equipo llega con la convicción de que puede dar un golpe que reimpulse su cierre de temporada.

velez

Argentinos Juniors, por su parte, fue uno de los conjuntos de mayor regularidad en 2025. Sólido en defensa, prolijo en la elaboración y con variantes ofensivas, el equipo de Nicolás Diez logró algo poco frecuente: meterse en los playoffs de la Copa Libertadores y en los del Clausura, reafirmando su crecimiento institucional y deportivo.

Con 24 puntos, finalizó quinto en la Zona A y llega con un funcionamiento aceitado y la confianza intacta. Su mezcla de jugadores experimentados y juveniles con dinámica lo convierte en un rival incómodo para cualquiera, especialmente en partidos de eliminación directa.