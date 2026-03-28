Tan Biónica volvió a Vélez y desató una fiesta inolvidable: emoción, clásicos y un invitado de lujo

La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Andrés Calamaro, quien se sumó para interpretar “Mi Vida” junto a la banda. Antes de recibirlo, Chano lo presentó con palabras cargadas de admiración: “Tratamos tantas veces de hacer una canción como las de él, es una de las personas más generosas que conozco, es el más grande músico argentino. Quiero que el aplauso de la noche sea para Andrés Calamaro”. El momento se coronó con una versión conjunta de “Flaca”, que fue celebrada por todo Vélez.

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Más que un simple concierto, lo vivido fue un verdadero reencuentro emocional entre la banda y su público. El show no solo marcó el regreso a los escenarios, sino también el inicio oficial de la gira El Regreso, que continuará por distintos puntos del país y el exterior.

Con dos fechas aún por delante en Vélez, este primer capítulo dejó en claro que la historia de Tan Biónica sigue más viva que nunca y que la conexión con su gente permanece intacta.