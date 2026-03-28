Tan Biónica volvió a Vélez y desató una fiesta inolvidable: emoción, clásicos y un invitado de lujo
La banda se reencontró con su público en un estadio colmado y dio inicio a una serie de shows que ya quedaron marcados como uno de los grandes momentos del año.
El 27 de marzo no fue una fecha más: fue el punto de partida de una nueva etapa para Tan Biónica. Con un Estadio José Amalfitani completamente lleno, el grupo volvió a subirse a un escenario masivo y se reencontró con su gente en una noche atravesada por la emoción, la nostalgia y una energía arrolladora.
Desde temprano, el clima en Vélez anticipaba lo que sería una velada especial. Fans de distintas partes del país, e incluso de países vecinos, llegaron para ser parte del primero de los tres shows programados, en lo que ya se perfila como un fin de semana histórico para la banda.
Pasadas las primeras canciones, Chano, junto a Bambi, Diega y Seby, dejó en claro que el regreso no era solo un concepto, sino una realidad palpable. Durante más de dos horas, el grupo desplegó un show que combinó por primera vez en vivo las canciones de su nuevo disco El Regreso con los hits que marcaron a toda una generación.
Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando Chano se dirigió al público con la voz entrecortada: “Esto es muy emocionante, gracias a todos. Qué noche maravillosa estamos teniendo. Uno siempre sueña con volver a algún lugar, pero para nosotros esto fue una forma de reencontrarnos, con mis compañeros, con ustedes de vuelta. El regreso fue lo mejor que nos pasó”.
El repertorio recorrió toda su historia, alternando entre pasajes íntimos y estallidos colectivos. Temas nuevos como “El Problema del Amor”, “Mil Días” y “La Invención” se mezclaron con clásicos infalibles como “Ella”, “Beautiful”, “Ciudad Mágica”, “Hola Mi Vida”, “Obsesionario” y “La Melodía de Dios”, que hicieron vibrar a todo el estadio en una comunión total.
La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Andrés Calamaro, quien se sumó para interpretar “Mi Vida” junto a la banda. Antes de recibirlo, Chano lo presentó con palabras cargadas de admiración: “Tratamos tantas veces de hacer una canción como las de él, es una de las personas más generosas que conozco, es el más grande músico argentino. Quiero que el aplauso de la noche sea para Andrés Calamaro”. El momento se coronó con una versión conjunta de “Flaca”, que fue celebrada por todo Vélez.
Más que un simple concierto, lo vivido fue un verdadero reencuentro emocional entre la banda y su público. El show no solo marcó el regreso a los escenarios, sino también el inicio oficial de la gira El Regreso, que continuará por distintos puntos del país y el exterior.
Con dos fechas aún por delante en Vélez, este primer capítulo dejó en claro que la historia de Tan Biónica sigue más viva que nunca y que la conexión con su gente permanece intacta.
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