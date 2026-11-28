Ronaldo Martínez iguala para Vélez
El delantero pone la igualdad.
EN VIVOTorneo Clausura
Desde las 20, el Rojo visita al Fortín por un lugar en las semifinales del torneo doméstico. Todos los detalles del encuentro.
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Este sábado a partir de las 20, Vélez será anfitrión de Independiente en el Estadio José Amalfitani por los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda llega tras imponerse 2-1 como visitante frente a Argentinos Juniors, mientras que el Fortín sacó boleto a esta instancia luego de dejar en el camino por penales a Belgrano.
Con un doblete de Maximiliano Meza, Independiente se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal y avanzó a los cuartos de final del campeonato. Tras la victoria, el técnico Jadson Viera destacó el presente del grupo: "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez".
En tanto, Vélez consiguió su boleto a la siguiente instancia desde los doce pasos frente a Belgrano, último campeón del Torneo Apertura. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y un dramático 2-2 en el suplementario, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se impuso en la definición por penales gracias a Tomás Marchiori, clave al contener tres de los cuatro remates ejecutados por el Pirata.
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