Con un doblete de Maximiliano Meza, Independiente se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal y avanzó a los cuartos de final del campeonato. Tras la victoria, el técnico Jadson Viera destacó el presente del grupo: "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez".