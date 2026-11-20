Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Belgrano por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Vélez recibe a Belgrano este viernes, desde las 20, en el estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro contará con la transmisión de TNT Sports y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El "Fortín", dirigido por Guillermo Barros Schelotto, finalizó tercero en la Zona A, con 28 puntos, y buscará hacerse fuerte en Liniers para avanzar de ronda. El conjunto de Liniers viene de caer 2-0 ante Unión en la última fecha de la fase regular y tendrá la oportunidad de recuperarse ante su gente.
Por su parte, el equipo conducido por Ricardo Zielinski llega tras perder 2-1 frente a Gimnasia y buscará dar el golpe como visitante. Además, afrontará el cruce con el impulso de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura y de haber asegurado su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre Argentinos Juniors e Independiente. En caso de empate durante los 90 minutos, el encuentro tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, la clasificación a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales.
Formaciones de Vélez vs. Belgrano por el Torneo Clausura
- Vélez: Tomás Marchiori; Elías Gómez, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Joaquín García; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Adrián Sporle, Lisandro López, Nicolás Meriano, Gabriel Compagnucci; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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