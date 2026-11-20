El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre Argentinos Juniors e Independiente. En caso de empate durante los 90 minutos, el encuentro tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, la clasificación a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales.