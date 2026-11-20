Con un Marchiori impecable, Veléz venció a Belgrano por penales y está en cuartos de final
Tras empatar 2-2 en un encuentro vibrante que tuvo dos goles en el tiempo suplementario, el Fortín se impuso 3-1 desde los doce pasos en el Amalfitani.
En un duelo cargado de dramatismo y emociones cambiantes, Vélez derrotó por penales a Belgrano de Córdoba (3-1 por penales, luego de igualar 2-2 en los 120 minutos) y sacó boleto para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
En el estadio José Amalfitani, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto supo sobreponerse dos veces a la desventaja en el marcador y encontró en las manos de Tomás Marchiori la llave para sellar la clasificación.
Con un Marchiori impecable, Veléz venció a Belgrano por penales y está en cuartos de final
El trámite del encuentro fue intenso desde el arranque. El "Pirata" golpeó primero en la etapa inicial gracias a una conquista de Ramiro Hernández, lo que obligó al conjunto local a asumir el protagonismo en busca de la igualdad.
Tras chocar reiteradamente contra la resistencia del arquero visitante, Vélez encontró su premio en el complemento: a los 14 minutos (59' de juego), Ronaldo Martínez giró afuera del área y sacó un derechazo impecable al ángulo superior derecho para decretar el 1-1 con el que finalizaron los 90 minutos reglamentarios.
Con la paridad en el marcador, la serie se trasladó al tiempo suplementario. Lejos de especular, ambos equipos mantuvieron la intensidad. A los 10 minutos del primer tiempo extra (100'), Nicolás "Uvita" Fernández volvió a poner en ventaja a los cordobeses con un potente remate desde afuera del área.
Sin embargo, el Fortín no bajó los brazos y, en el segundo chico del alargue (110'), el ingresado Dilan Godoy capturó una asistencia de Ronaldo Martínez dentro del área para estampar el 2-2 definitivo y llevar la historia a los penales.
Apasionante definición: Vélez se impuso en los penales con Marchiori como figura
Desde los doce pasos emergió la figura monumental de Tomás Marchiori. El arquero mendocino desactivó de entrada los remates de Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli, mientras que Rodrigo Aliendro y Ronaldo Martínez cumplieron con eficacia para adelantar 2-0 al local.
Aunque "Uvita" Fernández descontó para el Celeste y Matías Arias desvió su envío para darle suspenso a la serie, Marchiori volvió a lucirse tapándole el disparo a Adrián Spörle. Con la clasificación servida, el juvenil Dilan Godoy ejecutó con precisión el último penal para desatar el delirio en Liniers.
Con este triunfo agónico, Vélez se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora aguarda en cuartos de final por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente.
Los goles de Vélez vs. Belgrano
Ramiro Hernades puso el 1-0:
Rolando Martínez puso el empate para el Fortín
Nicolás Fernández puso nuevamente en ventaja a Belgrano
Formaciones de Vélez vs. Belgrano por el Torneo Clausura
Horario y televisación
- Horario: 20.00
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: TNT Sports.
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