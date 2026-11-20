Sin embargo, el Fortín no bajó los brazos y, en el segundo chico del alargue (110'), el ingresado Dilan Godoy capturó una asistencia de Ronaldo Martínez dentro del área para estampar el 2-2 definitivo y llevar la historia a los penales.

Apasionante definición: Vélez se impuso en los penales con Marchiori como figura

Desde los doce pasos emergió la figura monumental de Tomás Marchiori. El arquero mendocino desactivó de entrada los remates de Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli, mientras que Rodrigo Aliendro y Ronaldo Martínez cumplieron con eficacia para adelantar 2-0 al local.

Aunque "Uvita" Fernández descontó para el Celeste y Matías Arias desvió su envío para darle suspenso a la serie, Marchiori volvió a lucirse tapándole el disparo a Adrián Spörle. Con la clasificación servida, el juvenil Dilan Godoy ejecutó con precisión el último penal para desatar el delirio en Liniers.

Con este triunfo agónico, Vélez se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora aguarda en cuartos de final por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente.

¡POR PENALES, VÉLEZ PASÓ A CUARTOS DE FINAL!



Godoy convirtió el penal definitivo para sellar la clasificación del Fortín, mientras que Marchiori fue clave al atajar tres penales de Belgrano.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PWJ2T2AvjP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2026

Los goles de Vélez vs. Belgrano

Ramiro Hernades puso el 1-0:

Ramiro Hernandes y el 1-0 de Belgrano ante Vélez.Es el primer gol de los playoffs del Torneo Clausura 2026 pic.twitter.com/r7wnsLmVIi — minutouno (@minutounocom) November 20, 2026

Rolando Martínez puso el empate para el Fortín

GOLAZO Y BAILECITO DE RONALDO MARTÍNEZEl delantero de Vélez giró y la colgó del ángulo para poner el 1-1 ante Belgrano.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/lfaxyBBw57 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2026

Nicolás Fernández puso nuevamente en ventaja a Belgrano

¡MEDIA VUELTA DE UVITA Y BELGRANO SE PUSO 2-1!



El delantero del Pirata y una gran definición para volver a adelantar a su equipo ante Vélez en el alargue.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/lt1zlyjuVw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2026

Formaciones de Vélez vs. Belgrano por el Torneo Clausura

Horario y televisación