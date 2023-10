AFIP intensifica operativos en cuevas de la City Porteña

operativo cuevas afip

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económica-financiera para llevarlas a cabo.

AFIP ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

En los ocho allanamientos intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.