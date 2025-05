Aníbal Pachano, tras celebrar el desfinanciamiento del INCAA: "Estoy haciendo Radio Nacional"

Arrancó el conductor oficialista cuestionando que "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el Inca que es una parte del Estado", para luego, remarcar: "Había mucho ruido y eso ya no existe más".

"Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar", sentenció Pachano, en apoyo al ajuste del Gobierno libertario.

Sin embargo, el bailarín que supo brillar como jurado del Bailando de Marcelo Tinelli, no tardó en revelar que actualmente trabaja en medios públicos. "Yo estoy haciendo Radio Nacional", dijo con entusiasmo.

pachano radio nacional

Ricardo Darín apuntó al Gobierno tras el estreno de "El Eternauta"

Tras el lanzamiento, el reconocido actor fue entrevistado en C5N y dejó un contundente mensaje para el gobierno de Javier Milei: "No podés enterrar la cultura de un país", dijo el artista, dejando en claro su postura luego de que la gestión libertaria decidiera desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Ante la postura libertaria, Darín señaló: "Eso necesariamente se va a tener que modificar, necesariamente. Yo creo, espero, que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas, y de cosas que se dicen que, aparentemente, son muy férreas e inamovibles, que asustan... creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión".

"Y decir 'ok, dijimos e hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar', porque no podés enterrar la cultura de un país... No es que no podés, no lo vas a conseguir", cerró contundente.