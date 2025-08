ANSES: el beneficio que más ayudó a los beneficiarios regresa en agosto

Cuándo se abre la inscripción a las Becas Progresar

Becas progresar La inscripción para las Becas Progresar se abrirá en agosto.

Por el momento, el Ministerio de Capital Humano confirmó que la inscripción para las Becas Progresar se habilitará en agosto de 2025, aunque aún no precisaron la fecha exacta de inicio.

En la web oficial, los interesados pueden actualizar sus datos y registrar el CBU para el pago del beneficio, pero la opción para inscribirse aún no está disponible.

Quién se puede inscribir a las Becas Progresar

Para las Becas Progresar, los ingresos del solicitante y su familia no pueden superar tres salarios mínimos, es decir, $966.000. No obstante, las pensiones no contributivas por discapacidad no se toman en cuenta para este cálculo. Estos son algunos de los requisitos más importantes:

Los ingresos del solicitante y su familia no deben superar tres salarios mínimos.

La edad requerida es entre 16 y 30 años, según el tipo de beca.

Se debe estar inscripto y ser alumno regular en la institución educativa o curso correspondiente.

No se puede tener título universitario previo.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

La inscripción para solicitar este beneficio se realiza de manera gratuita y online a través del sitio oficial de ANSES. Estos son los pasos a seguir: