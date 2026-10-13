ANSES y la Reparación Histórica: de qué se trata el aguinaldo especial y quiénes lo perciben

Se trata de un componente del SAC y no de un bono adicional, y alcanza únicamente a los jubilados y pensionados cuyos haberes fueron reajustados dentro del régimen de la Ley 27.260.

Cómo consultar la liquidación

Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y seguir la ruta Jubilaciones y Pensiones; consultar recibos de haberes. Ahí figuran los conceptos del pago mensual y, cuando corresponda, el importe derivado de la Reparación Histórica.

El IPC de octubre, que el INDEC difundirá durante la segunda semana de noviembre, definirá el porcentaje de aumento que aplicará la ANSES a los haberes de diciembre y el monto de la segunda cuota del aguinaldo 2026. Ese dato cerrará el ciclo de liquidación del año, según las fechas del Anexo 12 de la Resolución 349/2025.