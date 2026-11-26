El objetivo es acceder a información sensible que puede utilizarse para cometer fraudes, ingresar a cuentas o realizar operaciones sin autorización.

También pueden enviar enlaces que conducen a páginas falsas, diseñadas para imitar plataformas oficiales y capturar los datos que ingresan los usuarios.

ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos

El organismo reiteró que todas las consultas y gestiones que se realizan ante ANSES son gratuitas y no requieren contratar gestores ni intermediarios.

Los ciudadanos pueden realizar sus trámites personalmente, mediante la plataforma Mi ANSES, a través de Atención Virtual o en las oficinas habilitadas.

Ninguna persona está autorizada a exigir contraseñas bancarias o claves personales para acceder a un beneficio.

ANSES recordó que sus cuentas oficiales en redes sociales están identificadas como @ansesgob y cuentan con la correspondiente verificación.

Qué hacer si recibís un llamado o mensaje sospechoso

No proporcionar contraseñas, claves bancarias ni códigos de seguridad.

Cortar la comunicación si existen dudas sobre la identidad de quien llama.

No ingresar a enlaces enviados por números o cuentas desconocidas.

Evitar descargar archivos adjuntos de procedencia dudosa.

No completar formularios que prometan bonos o pagos sin confirmación oficial.

Verificar cualquier información directamente con ANSES.

Si una persona ya entregó sus claves o información bancaria, debe comunicarse inmediatamente con su banco para informar lo sucedido y solicitar las medidas de protección correspondientes.

Cómo denunciar una estafa ante ANSES

Una de las alternativas es ingresar a Mi ANSES, seleccionar la sección “Denuncias y Reclamos” y luego la opción “Hacer una denuncia”.

También se puede realizar la presentación telefónicamente mediante la línea gratuita 130 o personalmente en cualquiera de las oficinas del organismo.

Otra posibilidad es acudir a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, ubicada en avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANSES insistió en que ninguna promesa de cobro, bono o beneficio justifica entregar claves personales o bancarias a desconocidos.