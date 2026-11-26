Advertencia de ANSES por estafas: cómo operan los falsos gestores que intentan quedarse con claves y cuentas
El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.
En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
Cómo funcionan las estafas que utilizan el nombre de ANSES
Una de las modalidades más frecuentes consiste en contactar a los beneficiarios con el argumento de que tienen dinero disponible para cobrar o que deben actualizar sus datos para continuar percibiendo una prestación.
Los delincuentes utilizan nombres de programas sociales, imágenes institucionales y mensajes que aparentan ser oficiales para generar confianza.
Una vez establecido el contacto, solicitan información como la Clave de la Seguridad Social, contraseñas de home banking, números de cuentas bancarias o códigos de verificación.
El objetivo es acceder a información sensible que puede utilizarse para cometer fraudes, ingresar a cuentas o realizar operaciones sin autorización.
También pueden enviar enlaces que conducen a páginas falsas, diseñadas para imitar plataformas oficiales y capturar los datos que ingresan los usuarios.
ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos
El organismo reiteró que todas las consultas y gestiones que se realizan ante ANSES son gratuitas y no requieren contratar gestores ni intermediarios.
Los ciudadanos pueden realizar sus trámites personalmente, mediante la plataforma Mi ANSES, a través de Atención Virtual o en las oficinas habilitadas.
Ninguna persona está autorizada a exigir contraseñas bancarias o claves personales para acceder a un beneficio.
ANSES recordó que sus cuentas oficiales en redes sociales están identificadas como @ansesgob y cuentan con la correspondiente verificación.
Qué hacer si recibís un llamado o mensaje sospechoso
-
No proporcionar contraseñas, claves bancarias ni códigos de seguridad.
Cortar la comunicación si existen dudas sobre la identidad de quien llama.
No ingresar a enlaces enviados por números o cuentas desconocidas.
Evitar descargar archivos adjuntos de procedencia dudosa.
No completar formularios que prometan bonos o pagos sin confirmación oficial.
Verificar cualquier información directamente con ANSES.
Si una persona ya entregó sus claves o información bancaria, debe comunicarse inmediatamente con su banco para informar lo sucedido y solicitar las medidas de protección correspondientes.
Cómo denunciar una estafa ante ANSES
Una de las alternativas es ingresar a Mi ANSES, seleccionar la sección “Denuncias y Reclamos” y luego la opción “Hacer una denuncia”.
También se puede realizar la presentación telefónicamente mediante la línea gratuita 130 o personalmente en cualquiera de las oficinas del organismo.
Otra posibilidad es acudir a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, ubicada en avenida Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANSES insistió en que ninguna promesa de cobro, bono o beneficio justifica entregar claves personales o bancarias a desconocidos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario