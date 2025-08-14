Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico: cuánto vale

mercados acciones merval.jpg

Si bien bitcoin marca récords, Ethereum muestra un desempeño superior. En el último mes, su precio subió cerca de un 60%, impulsado por la entrada masiva de capital institucional. Según Farside Investors, desde el 5 de agosto los fondos cotizados (ETF) captaron más de 2 mil millones de dólares netos en ETH.

Antonio Di Giacomo, analista de mercados en XS, subrayó que desde junio, fondos, tesorerías corporativas y vehículos de inversión adquirieron aproximadamente el 3,8% del suministro circulante de ETH, el doble que lo acumulado en Bitcoin en el mismo período. También proyecta que las tesorerías corporativas podrían llegar a poseer hasta un 10% del suministro total de ETH en los próximos años, lo que considera un respaldo estratégico a la infraestructura de la red Ethereum.

Standard Chartered elevó recientemente sus previsiones para ETH, estimando que podría llegar a 7.500 dólares antes de fin de año y alcanzar los 25 mil dólares dólares en 2028, frente a la proyección anterior de 7.500 dólares para ese año. Para la firma británica, estas cifras reflejan no solo un potencial de apreciación de precio, sino la consolidación de Ethereum como pilar de la nueva economía digital.