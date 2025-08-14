Durísima respuesta de Emanuel Ortega a Nicolás Márquez: "Denuncias de abusos a su hija"

“Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag... a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”, continuó.

Al cierre de su mensaje, Ortega escribió: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.