De cuánto será la jubilación mínima en septiembre 2025 tras conocerse el dato de la inflación
El Gobierno anunció un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, además del bono previsional.
El Gobierno nacional confirmó un aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones del 1,9% que se cobrará en septiembre de 2025, en concordancia con el número de inflación de julio informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre
De esta forma, la jubilación mínima en septiembre será de $320.220,69. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $256.150,11 y la Pensión No Contributiva: $224.123,50
A su vez, quienes cobren menos de $390.220,69 recibirán el bono de $70.000, como sucedió en los meses anteriores
Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre con el bono
- Jubilación mínima con bono: $390.220,69
- PUAM: $326.150,11
- Pensión No Contributiva: $294.123,50
Hasta el momento, no se conocieron las fechas de cobro.
Calendario de pagos de ANSES para agosto
En agosto, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 1,62%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $384.305,37.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $384.305,37 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76
- Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
- Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo – Plan 1
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Prestación por Desempleo – Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI (julio): del 31 de julio al 11 de agosto
