Cómo conseguir una entrada gratis para C5N "Voces", el nuevo ciclo de encuentros
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el periodista y economista Alejandro Bercovich.
Con el objetivo de acercar el análisis económico a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, C5N puso en marcha "Voces", un nuevo ciclo de encuentros presenciales ideado para debatir los grandes temas de la agenda pública de manera directa y abierta con la audiencia.
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich. El especialista se encargará de desandaminhar el impacto real de las decisiones económicas en la vida diaria: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las dificultades para proyectar hacia adelante.
Paso a paso: cómo inscribirse en "Voces" de C5N
Si bien el evento cuenta con una alta expectativa y promete colmar las instalaciones del predio, la buena noticia para los interesados es que el acceso es 100% gratuito, aunque requiere de un trámite previo de registración debido a la capacidad limitada del lugar.
Para asegurar un lugar en el auditorio y participar de este mano a mano con Bercovich, los pasos a seguir son los siguientes:
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Ingresar al sitio web oficial del ciclo: voces.c5n.com.
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Completar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados.
Confirmar el registro para asegurar la disponibilidad de la localidad sin costo.
Cuándo y dónde se lleva a cabo el evento
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Ciclo: Voces (Primera edición)
Tema: La economía de tu bolsillo
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Expositor: Alejandro Bercovich
Fecha: Miércoles 28 de octubre
Hora: 19:00 h
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA)
Entrada: Gratuita (con inscripción previa obligatoria)
Un espacio pensado para encontrarnos, escuchar y debatir cara a cara la realidad que se siente todos los días.
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