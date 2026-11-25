Los especialistas y trabajadores nucleados en ATE alertaron sobre las consecuencias ecológicas de estas construcciones, especialmente en corredores de fauna como el hábitat del yaguareté en Corrientes, así como por el consumo de agua y los efluentes cloacales. La preocupación se agrava por el recorte presupuestario de 2.500 millones de pesos sufrido por Parques Nacionales y la escasez de personal de prevención, ya que el organismo cuenta con poco más de 400 brigadistas frente a un piso mínimo necesario de 700 para custodiar cinco millones de hectáreas ante el riesgo de incendios forestales.