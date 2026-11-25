Informe especial de C5N: turismo para pocos y riesgo ambiental en el Perito Moreno
La periodista Felicitas Bonavita reveló en Minuto Uno de C5N que el Gobierno habilitó un proyecto francés de glamping en cuatro parques nacionales por 29 años.
Un informe de C5N presentado por la periodista Felicitas Bonavita en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvestre, expuso el avance de un proyecto privado impulsado por la firma francesa Utopía para instalar complejos de turismo de lujo o glamping dentro de cuatro parques nacionales argentinos, advirtiendo sobre el severo riesgo ambiental y el desfinanciamiento del organismo.
Un negocio de 29 años con ventaja licitatoria y mínimo canon
Según detalló la investigación periodística, el directorio de la Administración de Parques Nacionales —encabezado por Sergio Martín Álvarez, un arquitecto designado ad honorem por decreto de Javier Milei tras desempeñarse en Ferrocarriles Argentinos— declaró de interés la iniciativa privada el pasado 25 de septiembre, pese a las objeciones técnicas y legales de los propios profesionales de la entidad. Esa resolución le otorga a la empresa una ventaja directa en el proceso licitatorio frente a eventuales competidores.
La sociedad Utopía Argentina fue constituida a comienzos de 2025 por Julien Bruun y el abogado local Martín Zapata con un capital inicial declarado de apenas 200.000 pesos —de los cuales integraron solo 50.000—, aunque proyecta una inversión de 25,5 millones de dólares para explotar 1.220 plazas durante un plazo de concesión de 29 años a cambio de un canon del 6% sobre los ingresos. Días después de la declaración de interés, directivos de la firma mantuvieron reuniones con la delegación oficial encabezada por Karina Milei durante el evento Argentina Week en París.
Cuatro parques nacionales alcanzados y alerta por incendios
El esquema de alojamiento turístico prevé la instalación de 480 plazas en el Parque Nacional Iguazú (Misiones), 360 en Los Glaciares (Santa Cruz), 280 en Los Alerces (Chubut) y 100 en los Esteros del Iberá (Corrientes). A diferencia de otros países donde este tipo de emprendimientos se ubican fuera de las reservas naturales, la iniciativa contempla levantar estructuras de madera con baño privado, centros de bienestar, áreas gastronómicas y fogones con parrilla dentro de zonas protegidas.
Los especialistas y trabajadores nucleados en ATE alertaron sobre las consecuencias ecológicas de estas construcciones, especialmente en corredores de fauna como el hábitat del yaguareté en Corrientes, así como por el consumo de agua y los efluentes cloacales. La preocupación se agrava por el recorte presupuestario de 2.500 millones de pesos sufrido por Parques Nacionales y la escasez de personal de prevención, ya que el organismo cuenta con poco más de 400 brigadistas frente a un piso mínimo necesario de 700 para custodiar cinco millones de hectáreas ante el riesgo de incendios forestales.
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