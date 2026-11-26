En C5N, Martín Guzmán cuestionó la falta de transparencia por el envío de oro del Banco Central: "Cosa rara"
El exministro de Economía criticó el manejo de la información oficial en torno a las reservas de oro del Banco Central tras conocerse un informe de la AGN.
Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre por C5N, el exministro de Economía Martín Guzmán criticó el manejo de la información oficial en torno al destino de las reservas de oro del Banco Central tras conocerse un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El economista apuntó contra la falta de transparencia de la gestión y reclamó registros públicos claros sobre el manejo de los activos del Estado.
Los cuestionamientos de Martín Guzmán a la opacidad y al traslado de reservas
Al ser consultado sobre el ocultamiento de información y lo revelado por la auditoría, Guzmán sostuvo que la medida debería haberse explicado desde el primer día si buscaba beneficiar al país, y cuestionó el hermetismo en torno al movimiento de los lingotes.
"Si vos querés hacer algo que es bueno para la sociedad argentina, ¿cuál es el problema en desde el día uno salir a explicarlo y a contarlo? ¿Por qué te vas a llevar de incógnito en unos camiones el oro a otro país, y cuando te piden información, acceso a la información, no contar nada?", sostuvo.
Para el exfuncionario, se trató de "una cosa muy rara" y remarcó que el oro pertenece a los ciudadanos. En ese sentido, planteó que debe existir transparencia institucional tanto sobre las operaciones con el metal como sobre los compromisos asumidos por la autoridad monetaria: "Lo que debería ocurrir con estas cosas es que haya un registro público de lo que se hace, lo que hace el Banco Central con el oro, de las deudas que toma el Banco Central y respalda con activos".
Críticas a las explicaciones tardías y paralelos con gestiones anteriores
Guzmán también reparó en que las explicaciones públicas del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, llegaron mucho tiempo después y comparó esa dinámica con la de Manuel Adorni cuando se desempeñaba como vocero/jefe de gabinete, señalando que primero se evita dar precisiones y luego se intentan justificaciones posteriores.
Seguidamente, sostuvo que en el caso se actuó "con una opacidad muy grande" y vinculó esa manera de proceder con etapas anteriores, mencionando a funcionarios que formaron parte del gobierno de Mauricio Macri al momento de tomar deuda externa y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), calificándolo como "un poco más de lo mismo".
Finalmente, Guzmán subrayó la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas ante la ciudadanía sobre el manejo de un patrimonio común: "Me parece que la sociedad argentina necesita explicaciones porque no sabemos qué se está haciendo con un activo que es de la sociedad".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario