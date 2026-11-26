Críticas a las explicaciones tardías y paralelos con gestiones anteriores

Guzmán también reparó en que las explicaciones públicas del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, llegaron mucho tiempo después y comparó esa dinámica con la de Manuel Adorni cuando se desempeñaba como vocero/jefe de gabinete, señalando que primero se evita dar precisiones y luego se intentan justificaciones posteriores.

Seguidamente, sostuvo que en el caso se actuó "con una opacidad muy grande" y vinculó esa manera de proceder con etapas anteriores, mencionando a funcionarios que formaron parte del gobierno de Mauricio Macri al momento de tomar deuda externa y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), calificándolo como "un poco más de lo mismo".

Finalmente, Guzmán subrayó la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas ante la ciudadanía sobre el manejo de un patrimonio común: "Me parece que la sociedad argentina necesita explicaciones porque no sabemos qué se está haciendo con un activo que es de la sociedad".