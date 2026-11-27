La cantidad de personas que se concentraban habitualmente frente al kiosco de Sandro disminuyó considerablemente, lo que impacta directamente en las ventas: “Yo estoy perdiendo mi principal fuente de ingreso que son las paradas, totalmente vacías”, afirmó el comerciante.

Las modificaciones en el tránsito y el malestar de los vecinos de Caballito

“Esto es un embudo que no desagota”, describió Sandro. “Gente de tránsito que no tiene ningún tipo de capacitación, que están con el pito todo el tiempo, la gente está completamente desilusionada, a las corridas, pierden citas médicas”, señaló.

El kiosquero aseguró que desde que comenzaron los cambios recibe consultas de vecinos y pasajeros que no saben a dónde ir: “Cien personas por día me vienen a preguntar. Yo gentilmente puedo decirles, pero hicieron cosas muy ridículas, esto no va a funcionar”, afirmó.

Sandro también puso en duda que la infraestructura prevista para el TramBus pueda funcionar adecuadamente en las calles afectadas. “No sé de qué forma planificaron esto, le trajo una complicación a todos los laburantes, a los comercios que dejaron de vender porque sacaron las paradas”, manifestó.

“Le han jodido el laburo a mucha gente”

Las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón son dos de las arterias que concentran parte de las complicaciones por el TramBus. El entrevistado sostuvo que no hubo encuentros previos con los vecinos del barrio para explicar los cambios ni escuchar sus planteos.

“Hay miles de problemas, van a tener que venir a hablar con los vecinos, no conocen el barrio”, reclamó. También cuestionó la comunicación oficial sobre la iniciativa: “Ahora están haciendo publicidad mostrando que llegó el cambio a Caballito, que ahora se vive mejor. Desde el martes, que hicieron el cambio de calles, empeoró el caos que ya había”.

Finalmente, calificó la iniciativa como un perjuicio para los trabajadores y cuestionó los intereses detrás de su implementación. “Esto es un negocio que están haciendo ellos, negocios millonarios que lo único que están trayendo son problemas, no soluciona absolutamente nada”, concluyó. “Es un atropello total”.