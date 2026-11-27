Histórico kiosquero de Caballito le contó a C5N cómo lo destruye el cambio de paradas por el TramBus
El comerciante cuestionó las modificaciones en el tránsito y aseguró que la reubicación de las paradas perjudica a pasajeros y trabajadores.
Vecinos del barrio de Caballito no salen del malestar por las modificaciones en el sentido de las calles y el traslado de paradas de colectivos en el marco de las obras para la puesta en marcha del TramBus. Desde su local ubicado en la avenida Acoyte al 1000, Sandro, un histórico kiosquero, asegura que los cambios impactaron directamente en sus ventas y perjudican su principal fuente de ingreso.
La transformación del tránsito en Caballito y Villa Crespo está vinculada a la implementación de la línea T1 del TramBus, que todavía no funciona. El esquema contempla modificaciones en los sentidos de circulación de las calles, carriles exclusivos para colectivos y más restricciones para estacionar.
Los cambios, que se implementaron el miércoles 25 de noviembre, generaron un caos en distintos puntos de los barrios porteños.
“Estoy perdiendo mi principal fuente de ingreso”
En la esquina de Acoyte y Ángel Gallardo, uno de los cruces estratégicos, los cambios ya alteraron la dinámica habitual. Mientras la línea 124 continúa circulando por la avenida, las paradas de los colectivos 42 y 92 fueron anuladas. En el caso del 92, fue trasladada a la calle Ferrari 332, a dos cuadras de su ubicación original.
“¿Evoluciona dijeron? Involuciona. Esto es un caos total planificado desde un escritorio. Desde el country donde viven ellos los invito a que vengan a ver el caos que sembraron en muchas zonas del barrio de Caballito”, sostuvo Sandro en declaraciones a C5N.
La cantidad de personas que se concentraban habitualmente frente al kiosco de Sandro disminuyó considerablemente, lo que impacta directamente en las ventas: “Yo estoy perdiendo mi principal fuente de ingreso que son las paradas, totalmente vacías”, afirmó el comerciante.
Las modificaciones en el tránsito y el malestar de los vecinos de Caballito
“Esto es un embudo que no desagota”, describió Sandro. “Gente de tránsito que no tiene ningún tipo de capacitación, que están con el pito todo el tiempo, la gente está completamente desilusionada, a las corridas, pierden citas médicas”, señaló.
El kiosquero aseguró que desde que comenzaron los cambios recibe consultas de vecinos y pasajeros que no saben a dónde ir: “Cien personas por día me vienen a preguntar. Yo gentilmente puedo decirles, pero hicieron cosas muy ridículas, esto no va a funcionar”, afirmó.
Sandro también puso en duda que la infraestructura prevista para el TramBus pueda funcionar adecuadamente en las calles afectadas. “No sé de qué forma planificaron esto, le trajo una complicación a todos los laburantes, a los comercios que dejaron de vender porque sacaron las paradas”, manifestó.
“Le han jodido el laburo a mucha gente”
Las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón son dos de las arterias que concentran parte de las complicaciones por el TramBus. El entrevistado sostuvo que no hubo encuentros previos con los vecinos del barrio para explicar los cambios ni escuchar sus planteos.
“Hay miles de problemas, van a tener que venir a hablar con los vecinos, no conocen el barrio”, reclamó. También cuestionó la comunicación oficial sobre la iniciativa: “Ahora están haciendo publicidad mostrando que llegó el cambio a Caballito, que ahora se vive mejor. Desde el martes, que hicieron el cambio de calles, empeoró el caos que ya había”.
Finalmente, calificó la iniciativa como un perjuicio para los trabajadores y cuestionó los intereses detrás de su implementación. “Esto es un negocio que están haciendo ellos, negocios millonarios que lo único que están trayendo son problemas, no soluciona absolutamente nada”, concluyó. “Es un atropello total”.
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