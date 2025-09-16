Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto cotizan este martes 16 de septiembre
En minutouno.com la cotización del dólar oficial y el dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional.
El dólar blue se vende este martes 16 de septiembre de 2025 a $1.455, con la expectativa de sobre cómo reaccionarán los mercados luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, con el anuncio del presupuesto para el año 2026 realizado este lunes por la noche.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.435.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar hoy oficial este martes 16 de septiembre cotiza a:
- Compra: $1.425
- Venta: $1.475
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.
En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario