Se volvió a enamorar: el noble gesto de Antonito de la Rúa con Shakira para que no lidie con Gerard Piqué
En medio de los rumores de reconciliación, el empresario argentino habría demostrado su amor a la cantante con un tierno gesto. Los detalles.
Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa se han fortalecido tras la revelación de un gesto significativo que el empresario tuvo con la cantante en relación a Gerard Piqué, su expareja y con quien ella odia lidiar. En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen compartió en su programa detalles sobre la supuesta cercanía entre la expareja y cómo fortalecieron su vínculo para hoy poder lidiar juntos con los problemas.
En ese sentido, Etchegoyen afirmó que la relación de Shakira con Piqué no es buena y que, aunque no se hablan, la situación se complica por sus hijos, Milan y Sasha. Es en este contexto que, según el periodista, Antonio de la Rúa le habría ofrecido a la cantante su ayuda con este tema, lo que demuestra la solidez de su vínculo. "Ya te dije que los dos se habían reconciliado y te di datos la semana pasada como por ejemplo la onda genial que tienen los hijos de la cantante con Antonio", recordó Etchegoyen.
El ofrecimiento de Antonio de la Rúa a Shakira
La tensión entre Shakira y su expareja, Piqué, sigue causando dolores de cabeza a la cantante, especialmente en lo que respecta a las visitas y los encuentros con sus hijos. Según Etchegoyen, Antonio de la Rúa le habría ofrecido encargarse de la situación de encuentros entre el exfutbolista y sus hijos para que ella no tenga que lidiar más con el tema. "De Gerard Piqué me encargo yo", le habría dicho a Shakira, demostrando el gran nivel de confianza que han recuperado después de tantos años separados.
El periodista concluyó su relato asegurando que este nuevo dato es una prueba más de la cercanía que ha vuelto a surgir entre Shakira y De la Rúa quienes, ahora, aparentemente se convirtieron en una familia ensamblada.
