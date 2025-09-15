Se volvió a enamorar: el noble gesto de Antonito de la Rúa con Shakira para que no lidie con Gerard Piqué

En ese sentido, Etchegoyen afirmó que la relación de Shakira con Piqué no es buena y que, aunque no se hablan, la situación se complica por sus hijos, Milan y Sasha. Es en este contexto que, según el periodista, Antonio de la Rúa le habría ofrecido a la cantante su ayuda con este tema, lo que demuestra la solidez de su vínculo. "Ya te dije que los dos se habían reconciliado y te di datos la semana pasada como por ejemplo la onda genial que tienen los hijos de la cantante con Antonio", recordó Etchegoyen.