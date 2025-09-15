La bronca en redes sociales por la foto que subió Julieta Poggio para pedir oración por Thiago Medina
La talentosa joven aparece en una imagen junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, en un posteo que fue severamente cuestionado por los internautas.
El mundo del espectáculo se encuentra en vilo por estas horas, luego de que Thiago Medina -exparticipante de Gran Hermano 2022- protagonizara un brutal accidente el pasado viernes, que lo dejó alojado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.
Como era de esperarse, los excompañeros de reality del joven salieron a mostrar su apoyo en redes sociales. Una de ellas fue Julieta Poggio, amiga íntima de Daniela Celis -expareja del joven accidentado-, quien se encargó de hacer lo suyo a través de una historia de Instagram, donde aparece con Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, también exconcursantes del certamen de convivencia de Telefe y muy cercanos a Thiago.
En la publicación, la actriz y bailarina escribió: "Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos".
Si bien el posteo no tiene nada de malo de forma aparente, lo cierto es que los internautas de X salieron a liquidar a la joven y a sus amigos por la foto compartida.
Entre los principales cuestionamientos, están los siguientes: "¿Y ponen una foto todos a las risas?"; "¿Qué necesidad de la foto? A veces lo real no se muestra y menos en momentos como el que están pasando"; "Pedido de oración en modo bebota..."; "Qué foto rara para este momento tan crítico"; "Qué poco serio es tirar carita para la selfie cuando estás pidiendo algo tan serio, ¿no?"; fueron sólo algunos de los comentarios que cosechó la imagen.
Visiblemente angustiada, Daniela habló de Thiago a la salida del hospital: "Al dios que crean..."
Acompañada por Romina Uhrig, este lunes Daniela Celis fue abordada por la prensa a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y apenas atinó a decir: "No puedo hablar, por favor", visiblemente angustiada. Ante la insistencia de los cronistas que le preguntaban cómo estaba Thiago Medina tras el brutal choque del pasado viernes, la exparticipante de Gran Hermano respondió: "Yo quiero saber lo mismo".
Tras ingresar al centro médico y salir, la joven reveló: "Todavía no tengo el parte médico, lo van a dar más adelante. Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo, la familia de Thiago seguramente les va a decir", indicó, al respecto del estado de su expareja.
"Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago, nada más eso, mucha luz, mucho amor, reiki, al dios que crean, que sientan, todo eso es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas de él y toda la familia se los vamos a agradecer", manifestó con la voz quebrada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario