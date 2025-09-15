La bronca en redes sociales por la foto que subió Julieta Poggio para pedir oración por Thiago Medina

Entre los principales cuestionamientos, están los siguientes: "¿Y ponen una foto todos a las risas?"; "¿Qué necesidad de la foto? A veces lo real no se muestra y menos en momentos como el que están pasando"; "Pedido de oración en modo bebota..."; "Qué foto rara para este momento tan crítico"; "Qué poco serio es tirar carita para la selfie cuando estás pidiendo algo tan serio, ¿no?"; fueron sólo algunos de los comentarios que cosechó la imagen.

Visiblemente angustiada, Daniela habló de Thiago a la salida del hospital: "Al dios que crean..."

Acompañada por Romina Uhrig, este lunes Daniela Celis fue abordada por la prensa a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y apenas atinó a decir: "No puedo hablar, por favor", visiblemente angustiada. Ante la insistencia de los cronistas que le preguntaban cómo estaba Thiago Medina tras el brutal choque del pasado viernes, la exparticipante de Gran Hermano respondió: "Yo quiero saber lo mismo".

Tras ingresar al centro médico y salir, la joven reveló: "Todavía no tengo el parte médico, lo van a dar más adelante. Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo, la familia de Thiago seguramente les va a decir", indicó, al respecto del estado de su expareja.

"Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago, nada más eso, mucha luz, mucho amor, reiki, al dios que crean, que sientan, todo eso es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas de él y toda la familia se los vamos a agradecer", manifestó con la voz quebrada.

daniela celis sobre thiago