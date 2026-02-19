MinutoUno

Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este jueves 19 de febrero, minuto a minuto

La cotización del dólar.

Se pueden seguir las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.

EN VIVO

Durante una mini semana signada por el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, el dólar oficial se mantiene estable, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.

En este marco, el dólar blue arrancó la semana a $1445 mientras que el oficial cotizó a $1425 para la venta.

dolar
El minuto a minuto de dólar en minutouno.com

Dólar hoy: a cuánto cotiza en el Banco Nación

Live Blog Post

El dólar blue sube en el inicio de la semana corta

Dólar blue:

  • Compra: $1425.
  • Venta: $1445.

Live Blog Post

El dólar oficial sube en el inicio de la semana corta

Dólar oficial:

  • Compra: $1375.
  • Venta: $1425.

Live Blog Post

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Live Blog Post

Qué es el dólar blue

La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.

Live Blog Post

Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue

Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".

Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

