Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este jueves 19 de febrero, minuto a minuto

El dólar blue sube en el inicio de la semana corta
Dólar blue:
- Compra: $1425.
- Venta: $1445.
EN VIVOMercado cambiario
Se pueden seguir las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
18 de febrero | 11:42
18 de febrero | 11:01
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:40
Durante una mini semana signada por el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, el dólar oficial se mantiene estable, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue arrancó la semana a $1445 mientras que el oficial cotizó a $1425 para la venta.
Te puede interesar
Dejá tu comentario