Dólar en baja: las claves para entender la calma cambiaria y cómo comprar más barato

Qué hay detrás de la calma del dólar

La tranquilidad del dólar volvió a instalarse en el centro del análisis, aunque el foco del mercado ya no está puesto únicamente en el precio diario. Reservas internacionales, liquidez en pesos, tasas de interés y expectativas de los inversores pasaron a ser las variables claves. En la City, la pregunta no es cuánto vale el dólar hoy, sino cuánto tiempo puede sostenerse esta calma.