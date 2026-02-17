Dólar en baja: las claves para entender la calma cambiaria y cómo comprar más barato
La divisa profundiza su corrección gracias a las compras del Banco Central. Te contamos qué hay detrás de esta pax cambiaria y los pasos para operar el oficial.
El dólar este martes 17 de febrero volvió a mostrar señales de debilidad y profundizó la corrección que viene exhibiendo en las últimas ruedas.
Con este movimiento, el dólar sigue cotizando en mínimo, en un contexto de elevada operatoria y con un Banco Central activo en el mercado, sosteniendo compras de divisas que refuerzan la oferta y presionan a la baja las cotizaciones.
Qué hay detrás de la calma del dólar
La tranquilidad del dólar volvió a instalarse en el centro del análisis, aunque el foco del mercado ya no está puesto únicamente en el precio diario. Reservas internacionales, liquidez en pesos, tasas de interés y expectativas de los inversores pasaron a ser las variables claves. En la City, la pregunta no es cuánto vale el dólar hoy, sino cuánto tiempo puede sostenerse esta calma.
El contexto es singular. El BCRA mantiene un ritmo sostenido de compras de divisas incluso en una etapa del año que suele ser menos favorable por cuestiones estacionales. Al mismo tiempo, el Tesoro avanza en la absorción de pesos, mientras las tasas de interés muestran episodios esporádicos de volatilidad que obligan al mercado a recalibrar estrategias.
Cómo comprar dólar oficial hoy
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
-
Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.
Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario