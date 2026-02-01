ARCA va a la caza de los dólares en billeteras virtuales: controlarán cuentas de Wise, Payoneer y cripto

Estos sistemas no sólo apuntan a los movimientos financieros tradicionales, sino que también incorporan el seguimiento de cripto activos, monedas digitales y servicios de pago electrónico. El alcance de la medida no se limita a una app específica, sino que depende del país donde opera cada plataforma y del marco regulatorio que la rige.

Por eso, además de billeteras de uso masivo como Mercadopago, Naranja X o Prex, también entran en análisis fintech internacionales como Wise, Revolut, Skrill o Payoneer cuando los fondos se integran al sistema financiero argentino.

Especialistas coinciden en que este esquema fortalece la capacidad de control y trazabilidad del dinero, y reduce cada vez más las chances de mover ingresos por fuera del radar fiscal sin cumplir con las obligaciones impositivas.