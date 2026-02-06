Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este viernes 6 de febrero, minuto a minuto

A cuánto cerró el dólar oficial este jueves 5 de febrero
Dólar oficial:
- Compra: $ 1416,76
- Venta: $ 1467,01
EN VIVOMercado cambiario
Se pueden seguir la cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
5 de febrero | 19:32
5 de febrero | 19:32
5 de febrero | 16:12
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:40
En medio de una semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial mantuvo la tendencia alcista esta semana, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue se vendió este jueves 5 de febrero a $ 1440, mientras que el oficial cotizó a $ 1467,01 para la venta.
Dejá tu comentario