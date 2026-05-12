El Gobierno privatizó Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país, por u$s356 millones

Detrás de la propuesta ganadora quedaron Central Puerto S.A., con una oferta de 301 millones de dólares y EDENOR S.A., que ofertó 230 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las ofertas económicas superaron el precio base fijado para el proceso y fueron consideradas razonables de acuerdo con la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La resolución también fijó un plazo de 15 días hábiles para avanzar con la firma del contrato de compraventa de acciones.

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El proceso licitatorio se desarrolló mediante un concurso público nacional e internacional, que incluyó publicaciones oficiales en el sistema CONTRAT.AR, en el sitio web del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial.

Además de Transener, Citelec posee participación indirecta en TRANSBA, empresa de transporte troncal de energía de la provincia de Buenos Aires, y en la firma brasileña Transener Internacional Ltda..

Resolución 673/2026:

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