El Gobierno adelantó el bono aguinaldo para antes del Día de la Madre: quiénes reciben $800.000
Santiago del Estero anunció el cronograma de pagos para los trabajadores estatales. El plan incluye bono de fin de año y fechas para aguinaldo y sueldos.
En el marco de un acuerdo con los distintos sectores que conforman la Mesa de Diálogo y Trabajo, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero oficializó un bono aguinaldo a los trabajadores de la administración pública provincial. La iniciativa busca fortalecer el poder adquisitivo de cara a los últimos meses del año.
Cómo será el cronograma de pago del bono de fin de año
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El gobernador Elías Suárez confirmó el otorgamiento de un bono extraordinario de fin de año que alcanzará la suma total de $2.400.000. Para facilitar su distribución y mantener el consumo interno, el beneficio será abonado en tres cuotas iguales de $800.000.
El detalle de las fechas de acreditación es el siguiente:
- Viernes 9 de octubre: se abonará la primera parte de $800.000, un adelanto estratégico para que los trabajadores cuenten con el dinero antes del Día de la Madre.
- Martes 10 de noviembre: estará disponible la segunda cuota.
- Jueves 10 de diciembre: se efectivizará el tercer y último pago del beneficio.
Fechas confirmadas para sueldos, aguinaldo y asistencia social
Además del bono extraordinario, el mandatario provincial detalló el esquema de pagos regulares para el último trimestre. El sueldo correspondiente al mes de septiembre se depositó el miércoles 30. En cuanto al cierre del año, el medio aguinaldo será abonado el martes 22 de diciembre de forma íntegra, sin ningún tipo de descuento, mientras que el sueldo de diciembre se pagará el miércoles 30 de ese mismo mes.
Por otra parte, la asistencia económica no se limitará únicamente a los empleados estatales. Suárez aseguró que dio instrucciones precisas a su gabinete para que en los próximos días se realicen los anuncios correspondientes a los bonos destinados a los sectores más vulnerables, lo que incluirá refuerzos para los beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para celíacos. "Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo", concluyó el gobernador.
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