El Gobierno adelantó el bono aguinaldo para antes del Día de la Madre: quiénes reciben $800.000

Por otra parte, la asistencia económica no se limitará únicamente a los empleados estatales. Suárez aseguró que dio instrucciones precisas a su gabinete para que en los próximos días se realicen los anuncios correspondientes a los bonos destinados a los sectores más vulnerables, lo que incluirá refuerzos para los beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para celíacos. "Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo", concluyó el gobernador.