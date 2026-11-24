El Gobierno avala paritarias y salario para trabajadores en blanco con título universitario será de $3.531.654
El nuevo acuerdo salarial en paritarias de FATSA para la industria farmacéutica actualiza las escalas desde noviembre de 2026. Cuenta con aval del Gobierno.
Con aval del Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló paritarias que eleva el salario básico de los trabajadores en blanco con título universitario a $3.531.654,92 para la categoría máxima.
El entendimiento, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 42/89, rige en todo el país desde el 1° de noviembre de 2026 y establece una nueva instancia de revisión paritaria para enero de 2027.
Cómo quedan todas las escalas salariales básicas desde noviembre de 2026
El acuerdo comprendido dentro de la paritaria vigente hasta el 31 de marzo de 2027 —que incluye una cláusula de absorción respecto de incrementos otorgados por las firmas desde enero de este año— fijó los siguientes haberes básicos mensuales por rama y categoría:
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Personal con título universitario: Categoría A percibirá $3.531.654,92 y Categoría B alcanzará los $3.342.459,15.
Operarios de producción, mantenimiento y servicios: con título habilitante cobrarán $3.153.261,54; operarios de planta química (calificado especializado), $2.879.764,51; con oficio, oficiales y calificados especializados, $2.630.163,58; calificados, $2.379.209,84; semicalificados, $2.153.488; no calificados, $1.939.865,63; y peón, $1.847.983,66.
Personal administrativo y comercial: auxiliar principal percibirá $2.630.163,58; auxiliar de segunda y corredores, $2.379.209,84; auxiliar de tercera y viajante propagandista, $2.153.488; auxiliar de cuarta, $1.939.865,63; y principiante de administración, $1.847.983,66.
Bono vacacional, sala maternal y adicionales no remunerativos
Además de la recomposición en los básicos de convenio, FATSA y las cámaras del sector acordaron una serie de sumas fijas y beneficios sociales de carácter no remunerativo:
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Bono vacacional de $356.179,09: se abonará por única vez a todo el personal encuadrado en el convenio junto con los haberes del mes siguiente al goce de la licencia anual ordinaria correspondiente a 2026.
Asignación por el Día de la Sanidad ($107.519): pago único y extraordinario para todos los trabajadores del sector, sin distinción de categoría ni antigüedad.
Sala maternal y comedor: el reintegro mensual por sala maternal (artículo 45 del CCT 42/89) se actualizó a $499.931,80, mientras que los establecimientos que no cuenten con servicio de comedor funcionando deberán abonar $15.790 mensuales en concepto de beneficio social.
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