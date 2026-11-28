El eje de su gestión fue achicar la estructura. En febrero, el Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios, vigente hasta el 19 de marzo, que alcanzaba a unos 2.200 empleados de RTA, 110 de CAISAU y 200 trabajadores transferidos desde la ex Télam, con la meta de reducir hasta 400 puestos. Un primer plan, en 2024, había logrado la adhesión de unos 200 empleados, por debajo de lo que buscaba el Ejecutivo.

Según datos difundidos por RTA en agosto, el último plan permitió la salida de 180 empleados. Sumadas jubilaciones y contratos no renovados, la empresa registró 270 bajas en un año y su planta quedó en poco menos de 2.000 trabajadores. En lo financiero, el Plan de Acción y Presupuesto 2026 aprobado por el Ministerio de Economía prevé para RTA pérdidas por $3.600 millones. Para 2025, la proyección oficial había sido un déficit de $12.694 millones, cubierto principalmente con transferencias del Tesoro.

Subirats asumió como subsecretario el 1 de agosto, por el decreto 649/2026, con la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos a su cargo. Periodista con más de 30 años en medios, trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y hasta 2025 fue gerente periodístico de Alpha Media, el grupo de Radio Rivadavia.