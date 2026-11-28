Renuncia clave en el Gobierno de cara a las Elecciones 2027: se va el interventor de medios públicos
Carlos Curci renunció a RTA y CAISAU desde el 1 de diciembre; Fernando Subirats, actual subsecretario, asumirá en su lugar.
Una salida cobra relevancia porque se produce en un momento clave para el control de los medios antes del ciclo electoral de 2027. A eso se suma que el Gobierno impulsa una reforma electoral para suspender las PASO, cuya media sanción el Senado aprobó el 25 de noviembre con 43 votos a favor, de modo que el ritmo y las reglas de la campaña 2027 se están redefiniendo ahora. En ese contexto, Carlos Curci presentó su dimisión como interventor de Radio y Televisión Argentina SAU (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU (CAISAU), las dos firmas que nuclean al Canal 7 (ex TV Pública), Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV. La partida se concretará el 1 de diciembre y Fernando Subirats, hasta ahora subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, tomará el cargo.
El cambio de interventor al frente de Canal 7, Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV —con Subirats, hasta ahora subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, bajo la órbita directa del secretario Fabián Fernández— indica que el Ejecutivo concentra aún más el control operativo y de contenidos de los medios públicos en la antesala del año electoral, en lugar de aflojarlo. La programación, la información y la asignación de recursos de estos medios tienen una visibilidad pública inherente en un ciclo de campaña, por lo que la sustitución del interventor no es un simple ajuste administrativo, sino una reconfiguración de la infraestructura comunicacional de cara a los comicios.
Desde el área comunicacional del Gobierno explican, según reveló el portal Infobae, que : “De cara a que viene un nuevo año, que cerramos contratos con los artistas y hay muchos desafíos que tiene la pantalla, decidimos que era el momento de terminar su etapa”. Asimismo, remarcaron que el propio Curci también deseaba dar un paso al costado: había llegado para cumplir un año en el cargo y extendió su permanencia por el recambio en la Secretaría.
El movimiento generará un efecto en cadena sobre el organigrama. La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos no se disolverá, pero quedará vacante y sus responsabilidades administrativas recaerán en Fabián Fernández. “No se sumaría a una persona nueva”, indicaron en la Secretaría, donde anticiparon que el nuevo esquema se terminará de definir la semana próxima.
Curci, periodista agropecuario y hasta entonces vocero de la Sociedad Rural Argentina, asumió el 1 de agosto de 2025 por el decreto 525/2025, en reemplazo de Eduardo González. En CAISAU, su designación fue ad honorem. Fue el tercer interventor desde que el decreto 117/2024 dispuso, en febrero de 2024, la intervención de los medios públicos, inicialmente a cargo de Diego Chaher, luego ascendido a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El eje de su gestión fue achicar la estructura. En febrero, el Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios, vigente hasta el 19 de marzo, que alcanzaba a unos 2.200 empleados de RTA, 110 de CAISAU y 200 trabajadores transferidos desde la ex Télam, con la meta de reducir hasta 400 puestos. Un primer plan, en 2024, había logrado la adhesión de unos 200 empleados, por debajo de lo que buscaba el Ejecutivo.
Según datos difundidos por RTA en agosto, el último plan permitió la salida de 180 empleados. Sumadas jubilaciones y contratos no renovados, la empresa registró 270 bajas en un año y su planta quedó en poco menos de 2.000 trabajadores. En lo financiero, el Plan de Acción y Presupuesto 2026 aprobado por el Ministerio de Economía prevé para RTA pérdidas por $3.600 millones. Para 2025, la proyección oficial había sido un déficit de $12.694 millones, cubierto principalmente con transferencias del Tesoro.
Subirats asumió como subsecretario el 1 de agosto, por el decreto 649/2026, con la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos a su cargo. Periodista con más de 30 años en medios, trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y hasta 2025 fue gerente periodístico de Alpha Media, el grupo de Radio Rivadavia.
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