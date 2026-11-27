El calendario entra en su recta final y diciembre se perfila como un mes clave no solo por los cierres de año, las reuniones familiares y las celebraciones tradicionales, sino también por una configuración inusual de días de descanso. La disposición oficial mencionada permite que quienes puedan tomarse los días correspondientes cuenten con varias oportunidades para planificar escapadas, viajar a visitar familiares o simplemente descomprimir la rutina antes del inicio del nuevo año.