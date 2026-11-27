El Gobierno firmó el Decreto 614/25 y diciembre tendrá tres feriados con triple fin de semana largo
El último mes del año está a la vuelta de la esquina y los argentinos ya celebran la existencia de tres feriados que darán fines de semana largos para descansar.
A partir de la firma del Decreto 614/25 por parte del Gobierno de Javier Milei, el último tramo de 2026 ofrecerá una seguidilla de tres feriados con fines de semana largos que impactarán tanto en la organización laboral como en el movimiento turístico interno.
El calendario entra en su recta final y diciembre se perfila como un mes clave no solo por los cierres de año, las reuniones familiares y las celebraciones tradicionales, sino también por una configuración inusual de días de descanso. La disposición oficial mencionada permite que quienes puedan tomarse los días correspondientes cuenten con varias oportunidades para planificar escapadas, viajar a visitar familiares o simplemente descomprimir la rutina antes del inicio del nuevo año.
El Gobierno firmó el Decreto 614/25 y diciembre tendrá tres feriados con triple fin de semana largo
A continuación, el desglose fecha por fecha de cómo se estructuran los feriados y días no laborables del cierre de 2026 y el arranque de 2027:
El puente turístico de principios de mes (del 5 al 8 de diciembre)
El primer descanso extendido se dará en la segunda semana del mes, combinando un feriado tradicional con una jornada puente definida por el Ejecutivo:
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Lunes 7 de diciembre: fue establecido como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional tradicional, en esta fecha la decisión de otorgar el día libre queda sujeta al criterio de cada empleador en el sector privado, mientras que en la administración pública suele haber asueto.
Martes 8 de diciembre: es feriado nacional inamovible por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María.
De este modo, quienes no trabajen el lunes podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días corridos (sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 de diciembre).
Navidad con fin de semana largo (del 25 al 27 de diciembre)
Las celebraciones navideñas de 2026 traerán aparejado un descanso automático para la gran mayoría de los trabajadores:
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Viernes 25 de diciembre: al tratarse de un feriado nacional inamovible que cae viernes, se conforma de manera natural un fin de semana largo de tres días (viernes 25, sábado 26 y domingo 27).
El plus para estatales y bancarios: para quienes se desempeñan en la administración pública o en el sector bancario —rubros que habitualmente cuentan con asueto o actividad reducida durante la víspera—, el descanso comenzará el jueves 24 de diciembre, extendiendo el receso a cuatro días consecutivos.
Año Nuevo y el arranque de 2027 (del 1.º al 3 de enero)
Exactamente siete días después, el calendario repetirá el mismo esquema para recibir el nuevo año:
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Viernes 1.º de enero de 2027: por ser un feriado nacional inamovible que también cae viernes, se articulará directamente con el sábado 2 y el domingo 3 de enero, garantizando otros tres días corridos de descanso general.
El beneficio del jueves 31: al igual que en Nochebuena, los trabajadores del sector público y bancario que no presten servicios el jueves 31 de diciembre podrán enlazar esa jornada con el feriado y el fin de semana, sumando nuevamente cuatro días seguidos sin actividad laboral.
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