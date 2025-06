El Indec informó suba del desempleo pero para Javier Milei hay "récord de puestos de trabajo"

En tanto, la tasa de actividad -que mide la población económica activa sobre el total- descendió levemente al 48,2%, lo cual indica que hubo menor personas buscando empleo, ya que entre octubre y diciembre de 2024 era del 48,8%.

Sin embargo, el aumento de la tasa de desempleo que refleja una caída en la actividad económica general, sobre todo en rubros como la construcción y la industria manufacturera, no es reconocida por Javier Milei, quien sigue viviendo la fantasía financiera libertaria.

En principio, dijo que “el salario real, o sea los salarios con respecto a los precios, vienen mejorando desde hace doce meses”, para luego afirmar que “estamos en récord de puestos de trabajo”, contrariando todos los datos oficiales suministrado por el Indec.

En charla con un periodista militante de la señal de noticias LN+, el Presidente señaló que “por lo tanto, está funcionando” su política de ajuste perpetuo, achacando cualquier anomalía a “que venimos de un desastre”.

Javier Milei habló por primera vez sobre un posible indulto a Cristina Kirchner

En otra entrevista a oscuras con sus periodistas preferidos, el presidente Javier Milei habló por primera vez de la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria Cristina Kirchner, tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En concreto, el periodista Esteban Trebucq le preguntó, en la nota con LN+, si analizaba la posibilidad de un indulto para la expresidenta, lo que calificó Milei como "un disparate".

"A ver, si yo vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que le que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que no manejo", argumentó el mandatario.

Rápidamente, el libertario dijo no tener "ni la más mínima intención de algo así", y recordó: "Porque además uno de nuestros lemas de campaña es el que las hace las paga. Entonces que es eso... me parece aberrante, porque significaría que como no estoy de acuerdo con lo que dice la Justicia...".

"Además, tampoco me compete tener esa opinión en el lugar en el que estoy", señaló el Presidente para insistir en que no interferirá en el Poder Judicial, como sí lo hace con el Legislativo casi de forma constante, derogando las leyes que aprueba el Congreso pero que no van de la mano con las iniciativas del Gobierno.