Quién es Rosemary: de supuesta amante de Alberto Fernández a recibir audios impresentables de Javier Milei

¿Quién es Rosemary Maturana?

Luego de que se confirmara la separación entre Javier Milei y Yuyito González, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta cercanía entre el Presidente y Rosemary Maturana, asesora de imagen que lo acompañó durante su campaña electoral. En medio de las especulaciones, Maturana rompió el silencio en una entrevista con Infama (América TV) y se refirió a su vínculo con el mandatario.

"Trabajé en una inmobiliaria y también como asesora de imagen. Me recibí de periodista, pero no ejercí", explicó Maturana en la entrevista. Lejos de alimentar rumores, negó cualquier relación sentimental con Milei y aclaró que su rol fue estrictamente profesional durante el armado electoral que lo llevó a la presidencia.

En su cuenta de Instagram, donde se presenta como @oscurita_1, se describe como “asesora de imagen y estilismo; fashionstyle; oratoria”. También figura como exalumna de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Argentina John F. Kennedy y como agente inmobiliaria, actividad que mantuvo en paralelo con sus incursiones en el mundo de la moda y el asesoramiento.

Con un perfil público en crecimiento, Maturana se mantiene activa en redes sociales, aunque evita hablar de temas políticos desde su incursión en la campaña libertaria. Su testimonio en televisión buscó, en parte, cerrar una ola de especulaciones que creció tras el distanciamiento entre Milei y su ex pareja.

¿Fue amante de Alberto Fernández?

Rosemary Maturana, quien fuera asesora y “amiga” del presidente Javier Milei, confesó haber tenido un breve affaire con el exmandatario Alberto Fernández y explicó que su vínculo con el actual jefe de Estado va más allá de la relación con Amalia “Yuyito” González.

En una entrevista radial, la vendedora inmobiliaria criticó a la conductora: “Me invitó a hablar de un tema y no dijo nada, y en el corte me incitó a hablar mal de Fátima. No lo hice porque era la novia de mi amigo”.

Luego, disparó contra González, a quien acusó de traicionar a Fátima Flores: “Claro. Fue con el cuchillo y el tenedor ahí”. Y explicó: “Hace cuatro años que lo conozco a Milei. Terminó con Daniela y lo conocí yo”.

En cuanto a su relación con Alberto Fernández, Maturana se extendió sobre su vínculo con el ex presidente: “Tuve un touch and go con Alberto antes de que fuera candidato. Fueron cuatro veces, y todo se cortó cuando me fui de vacaciones a Buzios porque arrancaba la campaña. A la semana de volver, falleció la madre de Alberto. Me invitó a cenar y ese fin de semana lo anunció Cristina como candidato”.

Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado con la presencia de la esposa de Fernández, Fabiola Yañez: “Fabiola estaba afuera, ellos se llevaban mal, era una relación de muchas idas y vueltas. Él la quería, se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le pregunté por ella, pero ella era muy intensa y él decidió cortar la relación. Alberto me habló casi toda su gestión. Nunca me vi con él cuando era presidente.”