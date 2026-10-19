¿Récord de consumo?: la recaudación del IVA que se paga con cada compra, lleva 11 meses consecutivos a la baja

La persistente evolución a la baja del IVA está reflejando la constante baja del poder de adquisitivo de los salarios y el cierre de empresas que, al dejar de operar, dejan de tributar.

Por caso, la actividad industrial cayó en agosto 0,3% frente a julio y 5,7% interanual, según estimó el último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el consumo bajó un 1,1% interanual en agosto y se retrajo un 0,8% en la comparación mensual desestacionalizada respecto de julio de 2026.

Salarios licuados, consumo en baja

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que el consumo profundiza su derrumbe. De acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) de la CAC, en agosto se registró una caída del 1,1% en la comparación interanual y una baja del 0,8% en la serie desetacionalizada, es decir frente al mes previo.

El indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución mensual del consumo de los hogares en bienes y servicios finales y complementa la información de la Cámara para el seguimiento del comercio y la actividad económica. La serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, relativamente bajos en términos de la historia reciente, y en agosto se ubicó 2,1% por debajo del máximo observado a principios de 2025.

En términos de precios, agosto marcó una nueva desaceleración de la inflación, con una variación mensual de 1,7%. Si bien se mantiene en torno al 2% desde mayo, representó una disminución respecto del 2,1% registrado en julio. La medición interanual también retrocedió y se ubicó en 33,5% entre agosto de 2025 y el mismo mes de este año.

Persiste el derrumbe del consumo.

La desaceleración de la inflación resulta relevante para la evolución de los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales durante los últimos meses, esta comparación se realiza contra meses de 2025 en los que ya se había producido una recuperación de los niveles de ingresos tras el fuerte descenso de 2024.

Los movimientos del consumo y la actividad económica suelen mostrar una evolución similar. En 2024, esta relación se cumplió durante todo el período: el IC compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en todos los meses.

Durante 2025, ambos indicadores recuperaron niveles respecto de 2024, aunque a distintas velocidades y con algunas excepciones. En 2026, el último dato disponible del EMAE corresponde a junio. Ese mes, mientras el EMAE avanzó 2,7% interanual, el IC retrocedió 1,2%. Según la CAC, la heterogeneidad en el desempeño de los distintos sectores de actividad durante la actual recuperación ayuda a explicar esta diferencia entre la evolución de la actividad económica y el consumo de los hogares.