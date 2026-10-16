La morosidad de las familias se estabilizó, pero sigue en niveles muy altos: el informe

Aumento de la irregularidad entre las empresas

En contraste con las familias, la irregularidad del crédito a empresas subió a 3,80%, un incremento de 0,18 puntos porcentuales. El deterioro fue generalizado entre las actividades económicas: construcción, comercio, industria, servicios y producción primaria mostraron aumentos en la mora.

Si bien el nivel sigue siendo relativamente bajo en comparación con el segmento de familias, el avance de la irregularidad en empresas es un dato a seguir de cerca, especialmente en un contexto de acelerada caída en los niveles de producción y reducción del uso de la capacidad instalada de la industria.

Probabilidad de default: tercer mes consecutivo de mejora

La probabilidad de default estimada (PDE), que mide el flujo de créditos que pasan de situación regular a irregular, volvió a caer y se ubicó en 2,26%, su menor nivel desde agosto de 2025. En familias bajó a 3,71%, mientras que en empresas se mantuvo estable en 1,18%.

El informe subraya que la cobertura frente al riesgo de crédito continúa siendo elevada. Las previsiones totales representan 87% de la cartera irregular y 6,7% del financiamiento total al sector privado.

Un dato clave: el crédito irregular neto de previsiones equivale apenas al 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), lo que refleja que el sistema financiero mantiene un colchón de capital suficiente para absorber pérdidas eventuales.