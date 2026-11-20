Se trata de una proporción significativamente superior al promedio de la última década. Asimismo, casi una cuarta parte de las deudas que ya se encontraban en situación irregular atravesó algún proceso de refinanciación.

Por un lado, las refinanciaciones permiten evitar una mayor acumulación de incumplimientos y ofrecen alivio temporal a los deudores. Por otro, evidencian que una porción relevante de los hogares continúa necesitando extender plazos o modificar condiciones para afrontar sus obligaciones.

Mientras tanto, el panorama fue diferente para las empresas, ya que el índice de mora corporativa registró un leve incremento durante septiembre y alcanzó el 3,82%, aunque sigue ubicándose muy por debajo de los niveles observados entre los consumidores.

En términos generales, el sistema financiero exhibió una mejora en la calidad de su cartera. La morosidad total del crédito al sector privado descendió hasta el 7,5%, impulsada por una reducción del volumen de préstamos en situación irregular y por el crecimiento del financiamiento vigente.