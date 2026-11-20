La mora de los hogares cede por segundo mes pero sigue arriba de los niveles de hace un año
iEl sistema financiero registró una nueva baja en los atrasos de pago de las familias durante septiembre gracias fuerte crecimiento de las refinanciaciones.
La morosidad de las familias argentinas mostró una leve mejora durante septiembre y acumuló su segundo descenso mensual consecutivo, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La evolución sugiere una leve desaceleración en los incumplimientos del pago de las deudas adquiridas con entidades bancarias, aunque los indicadores todavía permanecen muy por encima de los registrados un año atrás.
Según el informe oficial, el ratio de irregularidad en los créditos a los hogares se ubicó en el 12,2%, lo que representó una reducción de 0,61 puntos porcentuales respecto de agosto, en el marco de un reordenamiento de carteras por parte de algunas entidades financieras.
Pese a esta corrección mensual, la situación continúa siendo más compleja que la observada en igual período del año anterior, ya que el nivel de mora se encuentra cerca de cinco puntos porcentuales por encima del registrado doce meses atrás, reflejando las dificultades que aún enfrenta una parte de las familias para sostener el pago de sus compromisos financieros.
Familias refinanciando deudas y empresas más endeudadas
Uno de los fenómenos que acompañó la disminución de la mora fue el aumento de las refinanciaciones. El stock de créditos renegociados alcanzó el 3,9% del financiamiento total otorgado a los hogares.
Se trata de una proporción significativamente superior al promedio de la última década. Asimismo, casi una cuarta parte de las deudas que ya se encontraban en situación irregular atravesó algún proceso de refinanciación.
Por un lado, las refinanciaciones permiten evitar una mayor acumulación de incumplimientos y ofrecen alivio temporal a los deudores. Por otro, evidencian que una porción relevante de los hogares continúa necesitando extender plazos o modificar condiciones para afrontar sus obligaciones.
Mientras tanto, el panorama fue diferente para las empresas, ya que el índice de mora corporativa registró un leve incremento durante septiembre y alcanzó el 3,82%, aunque sigue ubicándose muy por debajo de los niveles observados entre los consumidores.
En términos generales, el sistema financiero exhibió una mejora en la calidad de su cartera. La morosidad total del crédito al sector privado descendió hasta el 7,5%, impulsada por una reducción del volumen de préstamos en situación irregular y por el crecimiento del financiamiento vigente.
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