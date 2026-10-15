El uso de la capacidad instalada de la industria sigue cayendo en términos interanuales

De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 37,9%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 28,0% para la misma comparación.

Sobre la industria automotriz, cuyo nivel de utilización de la capacidad instalada se desplomó desde el 53,3% registrado en agosto de 2025, el Indec señala que se debe, obviamente, a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

En cuanto a los productos minerales no metálicos, el uso de la capacidad se redujo de 58,5% el año pasado a 54,5% en agosto último, y la disminución en la producción de carne vacuna causó que también cayera el uso de la capacidad instalada en productos alimenticios y bebidas (de 66,6% en agosto de 2025 a 66,4% en el octavo mes de este año).

En efecto, la producción de carne vacuna registra una disminución interanual de 8,1% y, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observa una caída de 13,2% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo. En concreto, el consumo de carne vacuna per cápita sigue disminuyendo.