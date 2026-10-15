El uso de la capacidad instalada de la industria sigue cayendo en términos interanuales
Según el informe publicado por el Indec, en agosto se recuperó levemente con relación a julio anterior pero siguió cayendo si se mide agosto 2026 contra agosto 2025.
La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en agosto en 58,5%, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 59,6%, aunque apenas superior a julio anterior, cuando era de 58,2%.
Esos datos se desprenden del informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el cual también se enumera cómo está la capacidad instalada en cada uno de los sectores de la industria.
Entre los que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al general aparecen “Refinación del petróleo” (88,8%), “Industrias metálicas básicas” (70,1%), “Productos alimenticios y bebidas” (66,4%), “Sustancias y productos químicos” (65,2%) y “Papel y cartón” (61,3%).
En cuanto a los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general, están “Productos minerales no metálicos” (54,5%), “Edición e impresión” (53,4%), “Industria automotriz” (46,2%), “Productos textiles” (44,6%), “Productos del tabaco” (44,4%), “Productos de caucho y plástico” (40,9%) y “Metalmecánica excepto automotores” (35,9%).
Sector por sector, por qué se desploma el uso de la capacidad instalada
Según el organismo oficial, la industria metalmecánica presenta ese calamitoso nivel de utilización de la capacidad instalada (35,9%), en casi 9 puntos porcentuales inferior al registrado el mismo mes del año pasado (44,6%), por los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.
De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 37,9%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 28,0% para la misma comparación.
Sobre la industria automotriz, cuyo nivel de utilización de la capacidad instalada se desplomó desde el 53,3% registrado en agosto de 2025, el Indec señala que se debe, obviamente, a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
En cuanto a los productos minerales no metálicos, el uso de la capacidad se redujo de 58,5% el año pasado a 54,5% en agosto último, y la disminución en la producción de carne vacuna causó que también cayera el uso de la capacidad instalada en productos alimenticios y bebidas (de 66,6% en agosto de 2025 a 66,4% en el octavo mes de este año).
En efecto, la producción de carne vacuna registra una disminución interanual de 8,1% y, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observa una caída de 13,2% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo. En concreto, el consumo de carne vacuna per cápita sigue disminuyendo.
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