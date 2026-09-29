Endeudamiento y morosidad familiar: en Diputados salieron dos despachos enfrentados

Dos propuestas enfrentadas

Oficialismo: solo herramientas digitales

Las propuesta oficialista se basa en la transparencia crediticia y protección del consumidor, sin establecer un régimen de regularización de deudas, solo obligando a bancos, emisores de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y servicios de pago a informar de manera clara el costo total de las financiaciones, las tasas, cuotas, cargos, seguros e impuestos.

El despacho suma herramientas vinculadas al universo digital: doble validación de identidad y consentimiento para contratar créditos online, mecanismos de prevención y gestión del fraude, reintegros frente a cargos indebidos y un botón de arrepentimiento para revocar créditos contratados a distancia.

También posibilita establecer límites de autocontrol sobre el consumo con tarjeta, mecanismos de protección para los consumos realizados por menores y la portabilidad del crédito, e incorpora educación financiera en entornos digitales y nuevas tecnologías, con contenidos sobre crédito, costos, fraude, protección de datos y derechos de los usuarios.

Oposición: régimen de desendeudamiento

En cambio, en el despacho opositor se propone un régimen específico para personas endeudadas, con criterios concretos de acceso: quienes tengan, al 31 de agosto de 2026, 60 días o más de mora en créditos al consumo o quienes, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

Además, el capital total adeudado no podrá superar el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 del Indec y la cuota resultante de la regularización no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.

Contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen por mora, un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades; y protección inmediata desde la solicitud, con suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios y capitalización de intereses.

El proyecto también incorpora límites a las tasas para determinadas operaciones, regula las cobranzas abusivas y prohíbe prácticas como el hostigamiento, las amenazas, las falsas intimaciones judiciales o el contacto con familiares y empleadores para reclamar una deuda.