Las ventas del Día de la Madre cayeron un 1,4% y el consumo sigue sin encontrar su piso
Un informe de CAME reveló una nueva baja interanual en los comercios pymes pese a los esfuerzos en promociones y financiación.
El sector comercial pyme volvió a atravesar un fin de semana festivo con números en rojo. De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas por el Día de la Madre experimentaron una retracción del 1,4% en comparación con el mismo período del año anterior, encadenando de esta manera cinco caídas consecutivas para esta misma fecha especial.
Pese a los intensivos esfuerzos desplegados por los locales de cercanía para reactivar la demanda, que incluyeron descuentos agresivos de hasta el 20%, esquemas de 2x1, 3x2 y planes de pago en cuotas, la respuesta de los consumidores estuvo marcada por una extrema cautela. Los presupuestos familiares ajustados y la pérdida de poder adquisitivo se reflejaron en un ticket promedio general que se ubicó en los $63.197, condicionado además por los límites en las tarjetas de crédito y el impacto de los costos financieros sobre los márgenes de rentabilidad de los comerciantes.
El comportamiento de la demanda mostró una marcada disparidad según el rubro analizado. Los sectores más golpeados por la retracción fueron electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video, que lideraron las caídas con un 3,6%, seguidos de cerca por cosméticos, perfumería, celulares y sus accesorios. En la vereda opuesta, los únicos segmentos que lograron escapar de la tendencia negativa fueron librería, que mostró un repunte del 3,4%, e indumentaria, que registró una leve variación positiva del 0,1%.
Radiografía de un mercado prudente y condicionado
El análisis detallado del ticket promedio por rubro dejó en evidencia cuáles fueron las prioridades de gasto de los compradores. Los artículos de cosmética y perfumería encabezaron la tabla monetaria con un promedio de $88.000 por operación, seguidos por los electrodomésticos y artículos para el hogar con $72.581, y el calzado con marroquinería que alcanzó los $67.332. Por debajo del nivel general se ubicaron los celulares y accesorios ($60.089), la indumentaria ($55.416) y la librería, que registró el monto más bajo por ticket con $37.638.
Los comerciantes advirtieron que la estrategia de financiarse en cuotas y aplicar rebajas sirvió únicamente para sostener una mínima operatoria básica, pero advirtieron que no alcanzó para alterar la tendencia de fondo. A esto se sumaron factores climáticos adversos, como las lluvias registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país, que afectaron de manera directa la circulación del público hacia los centros comerciales a cielo abierto y locales físicos durante las jornadas previas a la celebración.
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