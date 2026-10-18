Las ventas del Día de la Madre cayeron un 1,4% y el consumo sigue sin encontrar su piso

Pese a los intensivos esfuerzos desplegados por los locales de cercanía para reactivar la demanda, que incluyeron descuentos agresivos de hasta el 20%, esquemas de 2x1, 3x2 y planes de pago en cuotas, la respuesta de los consumidores estuvo marcada por una extrema cautela. Los presupuestos familiares ajustados y la pérdida de poder adquisitivo se reflejaron en un ticket promedio general que se ubicó en los $63.197, condicionado además por los límites en las tarjetas de crédito y el impacto de los costos financieros sobre los márgenes de rentabilidad de los comerciantes.